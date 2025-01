Globo irá transmitir show de Lady Gaga no Rio de Janeiro, diz colunista

Assim como aconteceu com o show de Madonna, em 2024, a Globo fechou um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro para transmitir a apresentação de Lady Gaga, que vai acontecer na praia de Copacabana, no dia 3 de maio, a partir de 21h.

Conforme o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a exibição será divulgada com o anúncio oficial do show, que ocorrerá nos próximos dias. O contrato entre a Prefeitura e Gaga, que já foi assinado no início da semana passada, já prevê a transmissão, segundo o colunista.

Além da TV aberta, o show será exibido na TV paga, via Multishow, e no streaming, por meio do Globoplay. O acordo irá viabilizar a realização do show, já que é ele que garante a exposição de patrocinadores na mídia.

Mesmo sem a confirmação da Prefeitura do Rio, as reservas para hotéis nos primeiros dias de maio já estão com 90% de ocupação. Gabriel Vaquer também afirma que o hotel Copacabana Palace já bloqueou reservas para o período. Madonna também se hospedou no local.

A última apresentação de Lady Gaga no Brasil aconteceu em 2012. Em 2017, ela iria fazer show no Rock in Rio, mas cancelou a viagem em cima da hora por problemas de saúde.