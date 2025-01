Ex-BBB Sarah Aline nega traição e releva relacionamento abusivo com Rhudson Victor

Sarah Aline, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), publicou em suas redes sociais um desabafo sobre as acusações feitas pelo seu agora ex-namorado Rhudson Victor, de disse ter sido traído pela ex-BBB. A publicação foi feita na noite de sexta-feira (17) e, desde a madrugada deste sábado (18), a psicóloga tem recebido uma onda de apoio online.

Na postagem, Sarah Aline detalhou uma situação de invasão de privacidade e acusações falsas feitas por seu ex-namorado.

Ela revelou que ele acessou seu celular e leu mensagens de WhatsApp e Instagram sem sua permissão, interpretando de forma errada uma conversa com um amigo e alegando traição, o que ela afirma não ser verdade.

De acordo com o relato dela, Rhudson ficou agressivo e destruiu suas coisas enquanto acusava Sarah de traição, mesmo sem querer ouvir suas explicações. A situação a deixou assustada, a ponto de ligar para sua mãe, que a aconselhou a terminar o relacionamento.

Apesar de concordar inicialmente com a orientação materna, Sarah permitiu que ele ficasse em sua casa devido à sua situação financeira. No entanto, as brigas continuaram, e Rhudson leu conversas pessoais de Sarah, incluindo relatos sobre abusos que ela havia sofrido.

Durante uma discussão, ele usou esses relatos contra ela, o que desencadeou uma crise de ansiedade que a fez desmaiar. Quando Sarah se recuperou, ele já havia partido, mas a situação deixou claro para ela que precisava afastá-lo de sua vida.

Sarah diz que compartilhou sua experiência para alertar outras mulheres sobre sinais de abuso emocional e controle, enfatizando que muitas vezes é difícil perceber a gravidade quando se está envolvido no relacionamento.

Ela afirmou que, desde que as acusações de traição foram feitas publicamente, tem enfrentado críticas e mensagens agressivas, lamentando como a mulher frequentemente é incompreendida nessas situações.

Na plataforma X (ex- Twitter ), internautas destacaram a forma como Sarah lidou com a situação, elogiando sua postura e serenidade. "Quando se tem credibilidade e a imagem impecável é assim, antes de ela negar a traição que esse babaca biscoiteiro (e com certeza mentiroso) disse ter acontecido, todo mundo já estava ao lado dela de qualquer forma", escreveu uma fã.

Outros usuários da plataforma ressaltaram a importância do tema. "Essa história toda da Sarah Aline reafirma aquela história de que quando você fica com muita pena do coitado, além de entender porque ele é um coitado, ele tenta fazer a coitada ser você. Felizmente ela é grandona!", escreveu uma internauta.

