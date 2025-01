Rhudson Victor revela término com Sarah Aline e acusa ex-BBB de traição: 'Não cumpriu o combinado'

O apresentador Rhudson Victor afirmou que o relacionamento com Sarah Aline chegou ao fim. Ao gshow, o comediante revelou que o motivo do término foi uma suposta traição cometida pela ex-BBB. "Sarah não cumpriu o combinado da relação e acabou me traindo. O máximo que eu falarei", declarou.

O portal entrou em contato com a assessoria de Sarah, que confirmou o fim da relação de três meses. "A assessoria de imprensa de Sarah Aline confirma o término do namoro dela com Rhudson Victor. A influenciadora digital e psicóloga afirma que não houve traição e que não irá se manifestar sobre o assunto neste momento", diz comunicado.

Por meio do X (antigo Twitter), Rhudson fez uma referência ao término sem citar o nome da ex-companheira. "Apagaria tranquilamente os últimos três meses da minha vida. Tempo jogado fora", escreveu.

O comediante de 27 anos ficou conhecido nos últimos anos por ser o apresentador da RedeBBB. Ele já participou do Mesa BBB, em 2021, com Ana Clara e do Bate Papo BBB em 2022, com Rafa Kalimann.

Sarah é psicóloga e participou da edição 23 do reality. Após o programa, ela voltou à ocupação original e investiu na carreira de influenciadora digital. No Instagram, ela acumula mais de 1 milhão de seguidores.

