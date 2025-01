Primeira festa do BBB 25 tem articulações de jogo, choro, flertes e atendimento médico de participante; veja detalhes

A primeira festa do BBB 25 rendeu flertes, muita dança e até uma leve susto entre os participantes na noite de sexta-feira (17). Embalados pelos sucessos de Ludmilla, os brothers se divertiram ao som de pagode e funk, além de articularem as principais estratégias de jogo para a formação de paredão no domingo (19).

No palco do programa, Ludmilla cantou músicas como "Favela Chegou", "Onda Diferente', "Sou Má" e "Fala Mal de Mim". Além disso, revelou que o nome da primeira filha dela e de Bruna Gonçalves se chamará Zuri.

Legenda: Ludmilla cantou os principais sucessos da carreira Foto: reprodução/Gshow

Gracyanne Barbosa, por exemplo, não se segurou e foi às lágrimas com a cantora, chorando muito emocionada ao ouvir a canção ‘26 de dezembro’, parceria com Belo. A agora participante do BBB 25 e o pagodeiro anunciaram o fim do relacionamento nos últimos meses depois de muitas especulações sobre traições de ambos.

Sustos e articulações

Para Edilberto e Raissa, dupla de pai e filha já emparedados, o susto veio de uma reação alérgica da jovem, que comeu algum dos quitutes da festa com camarão. Logo em seguida, ela recebeu atendimento médico enquanto o pai ficou aos prantos de preocupação.

Enquanto isso, para Aline e Vinícius, a dupla da semana, a noite foi de muito debate sobre a indicação e quais as chances da formação de paredão.

Os dois, inclusive, viraram tema de discussão entre diversos participantes, até mesmo dos gêmeos João Pedro e João Gabriel, escolhidos para o Na Mira do Líder. “Eu estou pronto. Se for para ir para o Paredão, eu estou pronto e preparado", disse João Pedro.

Diogo e Vilma, outros que estão na mesma mira, também citaram o assunto. O ator pensou até em uma estratégia para se reunir aos outros que estão em situação complicada. “A gente precisa conversar e atacar lá, porque tem um grupo muito grande lá. Um monte de gente deslumbrada. E isso não faz parte de mim, não faz parte da gente”, opinou já em conversa com Arleane.

Romances não engataram

Ainda que o clima fosse de festa, os romances do BBB 25 ainda não começaram a acontecer. Maike e Giovanna, por exemplo, não avançaram dos olhares quentes, ainda que já tenham falado para outros colegas de confinamento sobre a beleza um do outro.

Já Diogo Almeida e Aline dançaram juntos durante a madrugada, sensualizando em uma dança coladinha. Apesar disso, nada passou do flerte e os dois, depois, começaram a rir. "Ai, meu Deus do céu", disse a policial, claramente fazendo referência ao clima quente.

Quem não flertou aproveitou a noite pra dançar se divertir, mas também deixou indícios de jogo parente. Diego Hypólito e Danielle Hypólito, irmãos que formam dupla, se mostraram abalados por estarem na mira dos colegas de jogo. Enquanto o primeiro pareceu tranquilo com a certa rejeição de alguns colegas, a ginasta demonstrou desconforto com a situação.