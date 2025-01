Ludmilla é atração confirmada na primeira festa do BBB 25

A cantora Ludmilla será a responsável por comandar a primeira festa do BBB 25 nesta sexta-feira (17). A participação da artista foi divulgada pela própria produção do reality show, que confirmou uma apresentação com destaques para os sucessos no funk e no pagode.

Mas não só a música deve chamar atenção na festa. A estrutura montada pelo programa deve apostar na tecnologia para surpreender. Segundo a produção, o portal de entrada, que conecta o interior da casa à festa, será um túnel de vidro fumê com luzes de LED.

"Estou muito animada em comandar a primeira grande festa do BBB 25! Vai ser uma noite incrível, cheia de energia boa para os brothers e todo mundo que está assistindo de casa", disse Ludmilla ao gshow, portal de entretenimento da TV Globo.

Essa, inclusive, será a sétima vez de Ludmilla se apresentando no Big Brother Brasil. A primeira vez dela no reality aconteceu na final da 16ª edição. Depois disso, ela cantou na 18ª temporada, além dos BBBs 20, 21, 22 e 24.