Saiba o significado de Zuri, nome da primeira filha de Ludmilla e Bruna Gonçalves

Durante a primeira festa da 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB), a cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, revelaram o nome escolhido para sua primeira filha: Zuri. Momentos antes da festa, Tadeu Schmidt, apresentador do programa, postou em suas redes sociais que o nome da filha das artistas seria anunciado no palco da festa do BBB.

Na última terça-feira (14), Brunna Gonçalves revelou que ela e Ludmilla já haviam escolhido o nome da filha, mas optaram por manter o segredo. No entanto, o mistério chegou ao fim na madrugada deste sábado (18), durante uma apresentação de Ludmilla.

Enquanto cantava a música Maldivas, a cantora surpreendeu os fãs ao revelar o tão aguardado nome do bebê.

"Estava todo mundo curioso para saber o nome, a gente também estava muito indecisa também, mas a gente acabou de escolher e apresento a vocês, a nossa querida, Zuri! Princesa da mamãe!", disse Ludmilla.

A revelação do sexo da criança já havia sido feita em 17 de dezembro, exatamente um mês antes do anúncio do nome, em uma festa organizadas pelo casal. A previsão para o nascimento de Zuri ainda não foi revelada.

O que significa o nome Zuri?

Zuri é um nome de origem africana, derivado do suaíli, idioma amplamente falado na África Oriental. No idioma, Zuri significa "bela" ou "bonita" e, apesar de ser mais comum para meninas, também é registrado como nome masculino.

Pessoas chamadas Zuri costumam ser associadas a uma personalidade marcante e cativante, refletindo beleza interior e exterior. Elas são admiradas por sua elegância, confiança e carisma, características que deixam uma impressão inesquecível em quem as conhece. Sua presença costuma trazer energia positiva e iluminar os espaços que frequentam.

Além do significado, Zuri carrega valor cultural e histórico. Com uma sonoridade suave e distinta, o nome é uma escolha perfeita para pais que procuram algo único, rico em tradição e cheio de significado.

