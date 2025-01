Campeã do 'Ilhados com a Sogra 2', Camila Kashiura anuncia fim do casamento: 'Eu e Miguel não estamos mais juntos'

A participante Camila Kashiura, da equipe vencedora do reality show "Ilhados com a Sogra 2", da Netflix, anunciou o término do casamento com Miguel. A influenciadora usou as redes sociais, nesta quinta-feira (16), para confirmar os rumores de separação do ex-companheiro.

Em um desabafo emocionado, Kashiura afirmou que a relação chegou ao fim em novembro. Segundo ela, "as coisas não estão fáceis" nessa nova fase. Camila e Miguel foram os campeões da segunda temporada do programa de streaming e, desde então, não foram vistos juntos publicamente.

"Eu não queria ter que vir aqui falar sobre meu relacionamento, me explicar sobre alguma coisa que aconteceu na minha vida. Na minha cabeça, a vida pessoal cabe a cada um, não interessa se virou uma pessoa pública. Quando eu participei do programa, a minha intenção nunca foi ficar famosa. A minha intenção foi ganhar o prêmio pra pagar a faculdade e começar uma nova vida”, iniciou Camila, em meio às lágrimas.

Veja vídeo

Camila esclareceu que só tornou pública a separação agora para preservar a família, e que muita coisa aconteceu desde que o programa começou a ser gravado, cerca de um ano atrás.

“Nunca foi e eu nunca vou fazer de um relacionamento meu marketing aqui na internet. Tudo o que aconteceu foi para me preservar, foi para tentar curar coisas que estão muito machucadas. Em resumo da resposta que vocês tanto querem e que passaram do limite, não. Eu e o Miguel não estamos mais juntos”, anunciou Kashiura.

"Eu não estou na internet para passar por cima do meu bem-estar para outras pessoas se sentirem bem. Não faz sentido eu vir a público falar de uma coisa boa, sendo que eu estou péssima. Esse vídeo está sendo um ‘sangrar em tanque de tubarões’. O programa foi gravado mais ou menos um ano atrás. Um ano acontece muita coisa na vida das pessoas, muda muita coisa, a vida acontece", esclareceu.

Veja também Zoeira Participante de 'Ilhados com a Sogra 2' se pronuncia após ser duramente atacada na internet Zoeira Severina Tenório, do 'Ilhados com a Sogra', revela assédio e dificuldade financeira após reality

Motivos do término

A influenciadora citou as dificuldades que passou no casamento com Miguel. “Não é fácil, relacionamentos não são fáceis. Mas nada do que vocês viram da gente foi mentira, foi tudo muito verdadeiro, muito sincero. Tem muito amor, carinho, respeito. Mas a vida é difícil, casamentos são difíceis”, afirmou.

“A gente já estava em uma onda de problemas por personalidades mesmo. Nós temos criações muito diferentes, personalidades muito diferentes, então isso impacta muito. A gente teve que conciliar o início de um relacionamento junto com um casamento em pouco tempo, porque fomos morar juntos no primeiro dia que nos conhecemos. Então, a gente não teve fase de namoro, de se conhecer, de processar as diferenças. Fomos lidando com tudo ao mesmo tempo”, detalhou ela.

Segundo Camila, não houve traição ou agressão no relacionamento, mas que eles terminaram por incompatibilidade.

"A gente não ia vir falar com vocês sobre uma coisa que a gente nem sabia o que estava acontecendo. E aí vocês ficaram [insistindo]. Agora é oficial, nós realmente nos separamos. Inclusive, eu estou em São Paulo pra gente ter uma última conversa e acabamos por, neste momento, finalizar a relação. E antes que vocês queiram especular sobre qualquer coisa, não aconteceu absolutamente nada grave. Não teve traição, agressão. Acabamos nos perdendo no caminho”, confirmou a influencer.

'Perdi 6 quilos'

Kashiura ainda comentou como está vivendo a nova realidade, agora solteira. Ela citou os desafios ao lidar com a pressão dos internautas sobre sua vida pessoal.

"Por aqui, as coisas não estão fáceis. Lidar com a separação e com a internet ao mesmo tempo, é f*da. Não está fácil. Eu não durmo direito, estou tendo várias crises de ansiedade, já perdi seis quilos, não porque estou de dieta, mas porque não consigo comer. Eu vou aprender a lidar com tudo isso”, finalizou Camila.

Divisão do prêmio

Após o término do casamento, Camila, Miguel e a mãe dela, Celina, decidiram dividir o valor do prêmio, R$ 500 mil, de forma igual, para ser uma decisão justa com todos.

"Cada um tem a sua grana, cada um tem o seu dinheiro. O dinheiro foi separado para cada um igual”, explicou Celina. "São três pessoas, se não tiver uma dessas pessoas, as outras duas não tem como estar ali", concluiu.