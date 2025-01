Que horas começa a Prova do Anjo do BBB 25 neste sábado (18)?

A primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 25 acontece neste sábado (18). A dinâmica será realizada à tarde, após o sorteio das duplas que vão poder participar do jogo.

A dupla vencedora também ganha o Almoço do Anjo e o Presente do Anjo, além de escolher os castigados para o Monstro. Na formação de paredão do domingo, os ganhadores deverão imunizar uma dupla.

Onde assistir à Prova do Anjo?

O Globoplay e os serviços de pay-per-view das operadoras vão transmitir ao vivo a prova. A repercussão vai passar na edição da noite de sábado do programa na TV Globo, a partir das 22h25.

Primeiro paredão do BBB 25

A formação final da berlinda será tripla, com direito a contragolpe e Prova Bate e Volta. A primeira eliminação dupla acontece na próxima terça-feira (21).

Veja como será a formação do Paredão Triplo:

Uma dupla já estará emparedada pela dupla de Líderes Dupla de Anjos imuniza uma dupla Líderes emparedam uma dupla Casa vota: uma dupla emparedada Contragolpe da dupla emparedada pela casa Prova Bate e Volta, e uma delas escapa da eliminação

