Qual dupla você quer que enfrente Edilberto e Raissa no 1º Paredão do BBB 25? Vote agora

O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 25 já começou a se desenhar na noite da última quinta-feira (16) com a vitória de Aline e Vinícius na Prova do Líder. A dupla vencedora indicou os brothers Edilberto e Raissa direto para a berlinda, que será definida no domingo (19). O Diário do Nordeste quer saber sua opinião: qual dupla você quer que enfrente os circenses no Paredão de estreia da edição? (Vote na enquete abaixo)

Vale lembrar que, além da dupla de líderes, Aline e Vinícius, as cearenses Eva e Renata também estão imunes, já que venceram a primeira prova de resistência, e a dupla Guilherme e Joselma, por ter sido a última a entrar no jogo, com decisão por voto popular.

Assim, 8 duplas estão disponíveis para voto e podem disputar o Paredão. Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, os líderes ainda irão colocar três duplas na mira, para fazer uma segunda indicação, nesta sexta-feira (17).

QUEM VOCÊ QUER QUE ENFRENTE EDILBERTO E RAISSA NO 1º PAREDÃO DO BBB 25?

Dinâmica da semana

No sábado (18), acontece a Prova do Anjo e, no domingo (19), a formação do primeiro Paredão da temporada. A berlinda será tripla, com direito a contragolpe e Prova Bate e Volta.

Veja como será a formação do Paredão Triplo:

Uma dupla já está emparedada pela dupla de Líderes Dupla de Anjos imuniza uma dupla Líderes emparedam mais uma dupla Casa vota: uma dupla emparedada Contragolpe da dupla emparedada pela casa Prova Bate e Volta, e uma delas escapa da eliminação

