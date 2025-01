Veja que horas começa o Caldeirão com Mion, gravado em Fortaleza, neste sábado (19)

O Caldeirão de Verão, temporada especial do "Caldeirão Com Mion" gravada no Ceará, continua neste sábado (17), a partir das 14h40, logo após o "Se Liga VM", na TV Verdes Mares.

As atrações musicais ficam por conta de Nattan, Manim Vaqueiro e Michele Andrade.

No show de calouros "Caldeirola", Nattan ainda se junta a Rafa Kalimann, Evelyn Castro e Nany People no júri. Eles vão avaliar o desempenho dos convidados que mostram diversos talentos e competem por um prêmio de R$ 15 mil.

A gravação a ser exibida neste fim de semana é fruto de uma passagem de toda a equipe do programa na Praia do Porto das Dunas, onde as edições de janeiro deste ano foram gravadas.

Marcos Mion também recebe a chef cearense Marina Araújo que apresentará as jurados pratos como o "Dona Camarão", carro-chefe da cozinheira, que ela apresenta como uma "torta desconstruída" que só deu certo após uma falha no preparo original. A cozinheira também encantará os jurados e a plateia com camarão no leite de coco e brigadeiro de caju.

Que horas começa o Caldeirão com Mion neste sábado (18)?

O Caldeirão com Mion deste sábado começa a partir das 14h40, na TV Globo. O programa deve ir ao ar até as 16h20.

