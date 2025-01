O jornalista esportivo Léo Batista, de 92 anos, está internado em estado grave em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com apuração do portal Terra, Léo Batista estaria debilitado desde a semana passada e recebeu a visita de familiares que moram fora da capital fluminense. O problema de saúde do comunicador não foi revelado.

A TV Globo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o estado de saúde do apresentador esportivo. Batista é o funcionário mais antigo da Globo. Ele está na emissora carioca há mais de 50 anos.

Legenda: Léo Batista é um dos principais nomes do jornalismo esportivo do Brasil Foto: Arquivo TV Globo

História no jornalismo

Léo Batista é um dos principais nomes do jornalismo esportivo do Brasil. Ele foi apresentador do Globo Esporte e do Esporte Espetacular por décadas. Mesmo fora da apresentação, Léo seguiu nos bastidores da emissora carioca fazendo reportagens, narrações e matérias para a TV Globo.