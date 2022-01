Esposa do jornalista Léo Batista é encontrada morta dentro de piscina no Rio de Janeiro

Leyla Chavantes Belinaso, de 84 anos, foi encontrada morta na piscina de casa, no Rio de Janeiro, neste domingo (30). Ela é esposa do jornalista Léo Batista, repórter esportivo mais antigo da Rede Globo. As informações são do Metrópoles.

Conforme o portal de notícias, o jornalista afirmou à Polícia Militar do Rio que tentou salvar a esposa, mas sem sucesso.

“O apresentador informou que, na parte da tarde, sua esposa estava à beira da piscina enquanto ele estava no interior da residência. Ao sair para verificar se sua esposa estava bem, se deparou com ela dentro da piscina, segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d’água. De imediato mergulhou para retirá-la, no entanto já estava em óbito”, diz nota enviada pela corporação ao portal de notícias.

Após constatar a morte de Leyla, Léo acionou a PMERJ e o médico da família para testar o óbito e liberar o corpo.

Conforme a Polícia, outras informações devem ser divulgadas pela assessoria de imprensa do jornalista. Leyla completaria 85 anos em fevereiro.