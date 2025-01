CAPTEI: Wladson Sidney assume a presidência da ADVB Ceará

Na noite da última terça-feira, 14, aconteceu no Pub 5 Elementos a posse da nova diretoria da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB Ceará).

Por lá, lideranças empresariais, representantes do mercado local e muito networking e de projeções para o futuro da entidade.

Wladson Sidney foi empossado como presidente da associação, ao lado de Denise Barroso, Lucas Vieira, Luciano Dias e Matheus Fontenele, que assumiram as posições de vice-presidentes para a gestão 2025/2026.

Legenda: Luciano Dias, Lucas Vieira, Wladson Sidney, Denise Barroso e Matheus Fontenele Foto: LC Moreira

O Conselho de Administração será liderado por Rodrigo Bitar, acompanhado por Marcus Vinícius Saraiva como vice-presidente e Ricardo Wagner Santos como secretário-geral.

Legenda: Rodrigo Bitar, Wladson Sidney e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

A nova diretoria da ADVB Ceará promete trazer inovação, liderança e estratégias de marketing ainda mais eficazes para impulsionar o desenvolvimento e o crescimento do mercado cearense.

Legenda: ADVB Ceará Foto: LC Moreira

O evento de posse foi apenas o primeiro passo para uma gestão de sucesso, e todos os presentes saíram com expectativas altas para o que está por vir nos próximos dois anos.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Chateaubriand Arrais e Wladson Sidney Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Vieira, João Lucas, Maria Liz e Alessandra Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Vandick Ponte e Wladson Sidney Foto: LC Moreira

Legenda: Wladson Sidney e João Quezado Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares, Wladson Sidney e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Bitar e Celma Prada Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Hélio e Thiago Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Hélio e Camila Ginffoni Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Fernandes e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Lourenço e Tayson Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Erick e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Chateaubriand Arrais e Carol Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Ávila e Marissa Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Sammy Pontes e Madalena Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: David Macedo e Vandick Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Banda André Lua Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Ferreira, Alex Façanha e Priscila Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Samea Angelim, Walter Régis e Darcio Régio Foto: LC Moreira

Legenda: Ícaro Gordiano e Eduardo Busson Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Costa, Raquel Batista e Eduardo Busson Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Fontenele e Amanda Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Sammy Pontes, Madalena Medeiros, Raquel Batista, Denise Barroso e Juliana Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bitar, Cid Hertz, Marcus Saraiva, Nancy Delite, Wladson Sidney e José Soares Foto: LC Moreira