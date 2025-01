Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela deste sábado (18)

A novela 'Cabocla' deste sábado (18) vai ao ar às 14:05, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Pequetita garante a Luís que ele está melhorando, mas ele não acredita.

Resumo completo de 'Cabocla' deste sábado

Pequetita garante a Luís que ele está melhorando, mas ele não acredita. Luís lê a notícia da morte de Tomé no jornal e fica muito chateado. O delegado prende Desidério e tenta fazer com que ele diga quem mandou que ele atacasse Felício. Desidério garante que falou aquilo só porque estava bêbado. Tina sofre muito pela morte de Tomé. Tobias se sente culpado, pois acha que ele é quem deveria ter brigado com Desidério.

Xexéu confessa para Neco que foi ele quem escreveu todas as cartas de Gustavo para Belinha. Zuca espera por qualquer notícia de Luís. Zé mostra a Bina que Luís mandou uma carta para Zuca. Bina queima a carta. Zuca diz a Bina que vai morrer se não tiver nem a esperança de rever Luís. Zé fala para Bina que Zuca tem o direito de saber que Luís lhe mandou uma carta, mas Bina garante que é melhor que ela o esqueça de uma vez.

Chico ouve tudo, mas decide não contar para Zuca. Emerenciana entrega uma carta de Gustavo a Belinha, mas ela não quer nem ler. Neco torce para que Belinha leia logo a carta que ela pensa ser de Gustavo. Justino se recusa a fazer as pazes com Mariquinha, pois acha que ela cometeu um erro ao se casar com Tobias. Tobias diz a Tina que gostaria de não estar casado com Mariquinha, para poder ficar com Zuca. Mariquinha ouve e vai embora da casa de Tobias.

Pepa leva Mariquinha para a casa de Justino. Emerenciana começa a ler a carta de Gustavo para Belinha. Belinha percebe que a carta é de Neco e fica radiante. Justino diz a Pepa que não vai admitir que Mariquinha viva debaixo de seu teto, deixando-a furiosa. Tobias decide ir atrás de Zuca. Justino pede para conversar com Mariquinha.

