Gracyanne Barbosa e Giovanna participam do 'Pegar ou Guardar' no BBB 25; veja valor atualizado do prêmio

Gracyanne Barbosa e Giovanna participaram do “Pegar ou Guardar” do Big Brother Brasil (BBB) 25, nesta quarta-feira (22). As irmãs foram escolhidas pelos primeiros eliminados, Arleane e Marcelo, para a dinâmica que influencia diretamente o valor do prêmio final.

Atualmente fixada em R$ 2,5 milhões, a quantia pode alcançar até R$ 3 milhões, dependendo das decisões tomadas ao longo do programa.

No confessionário, Gracyanne e Giovanna tinham que escolher entre as seguintes opções:

Ficar com R$ 15 mil cada e deixar quatro duplas grudadas por tempo indeterminado como consequência; Abrir mão da quantia e guardar R$ 30 mil para o prêmio final do programa.

As sisters optaram por deixar o valor total para a premiação que será paga ao vencedor do BBB 25. Com isso, o montante chegou a R$ 2,53 milhões.

Como funciona a dinâmica "Pegar ou Guardar"?

Após cada eliminação, a dupla escolhida pelos eliminados da semana participa da dinâmica e deve tomar uma decisão:

Pegar: ficar com o valor em dinheiro referente ao rendimento da semana.

Guardar: adicionar o valor ao montante do prêmio final.

No entanto, a decisão de pegar o dinheiro vem com um custo para a casa. "Se a dupla escolher ficar com o dinheiro, a consequência será que 8 pessoas da casa ficarão grudadas até que o BBB decida desgrudar", explicou o apresentador.

