Chá de folha da goiabeira: veja os benefícios e como preparar

Fáceis de serem encontradas, seja diretamente nas árvores ou em estabelecimentos com compostos naturais, as folhas da goiabeira também são conhecidas pelas propriedades que possuem, além dos benefícios que concedem ao corpo por conta deles.

Cientificamente chamada Psidium guajava, nativa da América do Sul, a goiabeira produz a goiaba, fruta tão consumida em países como Brasil, Colômbia, Venezuela e México, mas também fornece a folha, que contém componentes químicos como taninos, vitaminas, sais minerais e óleos essenciais.

Quais os benefícios do chá de folha da goiabeira?

Segundo a nutricionista Débora Moura*, no entanto, esses não são os únicos compostos da folha. Assim, os benefícios que ela apresenta no momento do consumo também são diversos.

"Um dos principais benefícios do chá da folha de goiabeira, por exemplo, é auxiliar no processo de digestão, no funcionamento adequado do intestino e, consequentemente, prevenindo diarreias, inflamações estomacais e dores", explica a especialista. Porém, eles não são os únicos.

Para queda de cabelo

Para além da ação no intestino, um dos benefícios menos comentados do chá da folha de goiabeira está intimamente ligado aos cabelos de quem o toma. "Muita gente não sabe, mas os nutrientes presentes na folha agem nos folículos pilosos do couro cabeludo, deixando os fios que estão em fase de crescimento mais saudáveis e consequentemente mais fortes", diz Débora Moura.

Dessa maneira, a bebida também pode ser importante para quem lida com a falta de cabelo, como é o caso da calvície. "Ele é ótimo aliado para tratar essa condição, além de ajudar na oleosidade excessiva, o que é ótimo, melhora a caspa do couro cabeludo".

Legenda: A goiabeira é conhecida cientificamente como Psidium guajava Foto: Shutterstock

Nesse caso, o uso é eficaz quando aplicado diretamente no couro cabeludo. Após a preparação do chá, quem irá utilizar precisa esperar amornar, aplicando depois a bebida para aguardar algumas horas ou até mesmo deixá-la atuando durante a noite inteira.

Para emagrecimento

Apesar de não agir diretamente para o emagrecimento, visto que ele é possível diante de uma dieta balanceada e com exercícios físicos, o chá de folha da goiabeira também é conhecido pela aceleração do metabolismo no corpo humano.

"Menos gorduras se acumulam por conta dessa aceleração e a perda de peso acaba sendo favorecida. Além do chá, vale lembrar que a fruta possui baixas calorias, tem vitaminas e antioxidantes que o corpo necessita para um bom funcionamento, e não acumula toxinas, auxiliando na perda de peso", revela a profissional de saúde.

Para diarreia e tratamentos do intestino

Ainda de acordo com Débora Moura, o chá da folha de goiabeira é referência quando o assunto é a presença de propriedades antibióticas, adstringentes, antidiarreicas e antiespasmódicas. Por conta disso, o líquido tem ação natural para impedir que a diarreia permaneça por muito tempo.

Legenda: A recomendação é que o chá seja consumido sem açúcar para ajudar na absorção dos nutrientes Foto: Shutterstock

"O chá das folhas da goiabeira, principalmente os brotos, são ricos em taninos, uma classe de substâncias químicas com ação adstringente, vale lembrar", comenta a nutricionista.

Entretanto, os benefícios não param nesse caminho. Ele também auxilia diretamente no processo de digestão, garantindo um bom funcionamento do aparato gastrointestinal e, consequentemente, prevenindo problemas estomacais.

Para tosse

Nesse caso, ação dessas folhas no corpo ocorre de forma bem óbvia. As propriedades da planta trazem altos níveis de vitamina C e ferro, o que pode torná-las úteis no tratamento para aliviar a tosse, principalmente na eliminação do muco. Segundo pesquisas científicas, elas também desinfetam o trato respiratório, a garganta e os pulmões.

Para candidíase ou inflamação no útero

A ação adstringente, inclusive, também é responsável por ajudar em outras questões no corpo. Para mulheres, por exemplo, ele pode ser usado para tratar a candidíase quando preparado em forma de assento.

Legenda: As folhas da goiabeira são o ingrediente principal do chá, que possui benefícios diversos Foto: Shutterstock

"Isso acontece porque a folha da goiabeira é excelente para tratar lesões fúngicas e bacterianas tanto na mucosa bucal quanto na vagina", expõe Débora. No entanto, a notícia não é tão positiva quando relacionada a outros problemas ginecológicos.

"Uma das principais dúvidas que surgem em relação à eficácia da folha de goiaba é no que diz respeito ao seu poder de combater infecções, principalmente a urinária ou de inflamação no útero. Já existem estudos que sugerem que o chá pode sim ajudar nesses casos, mas ainda não há comprovação científica efetiva", pontua a profissional.

Contraindicações

As contraindicações do chá de folha da goiabeira não são muitas, mas é necessário estar atento sobre como ele atua no organismo.

Por possuir efeito de redução na mobilidade intestinal, ele não é recomendado a pessoas que tenham o intestino preso, justamente pela possibilidade de acentuação do problema.

Gestante pode tomar?

Enquanto isso, para gestantes, que apresentam um quadro de saúde sempre inspirador de cuidados, ele só deve ser ingerido com indicação médica. "A princípio, o que eu recomendo é comer a fruta ou tomar o suco da própria fruta, o que não deve causar muito problema para a gravidez"

Como preparar o chá da folha de goiabeira

Ingredientes

2 xícaras de água

1 colher de sopa cheia de folhas de goiaba frescas

Modo de fazer

Esquente a água em uma panela;

Quando começar a ferver, acrescente as folhas de goiabeira;

Espere 30 segundos, apague o fogo, tampe o recipiente e deixe em infusão por 15 minutos;

Por fim, coe o líquido e serva nas xícaras.

*Débora Moura é graduada em Nutrição pela Universidade Estácio Fic do Ceará, pós-graduada em Nutrição Clínica e Esportiva, além de sócio-proprietária do consultório Nutrition 4life.