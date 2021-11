Chá de aroeira: para que serve e como fazer

Árvore encontrada em regiões de vegetação semiárida, como a caatinga, a aroeira-do-sertão, ou apenas aroeira, se tornou uma importante agente no tratamento de doenças e bastante usada na medicina popular, principalmente por meio do chá.

A árvore é mais comum no Brasil e o remédio popular feito pelo chá é produzido a partir da chamada entrecasca da planta.

A entrecasca é a casca sem o súber (parte externa). A retirada desta parte mais externa dá mais qualidade ao material vegetal.

Para conhecer um pouco mais sobre o chá de aroeira, o Diário do Nordeste consultou a farmacêutica Mary Anne Medeiros Bandeira*, que separou também dicas de como preparar o chá, além de onde encontrá-lo

O que é aroeira?

O nome científico da aroeira em questão é Myracrodruon urundeuva Allemão, da família Anacardiaceae. Ela também pode ser chamada aroeira d´água, aroeira-do-cerrado e aroeira-preta, de acordo com a Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa).

Legenda: A árvore aroeira pode ser achada em regiões de caatinga e cerrado no Brasil, por exemplo Foto: João Medeiros, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

A árvore tem altura entre 8 e 20 metros. Apesar de ser nativa de solo brasileira, ela não é endêmica do País, podendo ser encontrada desde o México até a Argentina.

No Nordeste, ela é comumente encontrada no sertão, em áreas de caatinga. Há ocorrência em todos os estados.

É anotado na literatura de plantas medicinas ainda que a aroeira possui propriedade adstringente balsâmica e diurética.

Para que serve o chá de aroeira?

O chá de aroeira possui efeito anti-inflamatório, anti-úlcera e ainda cicatrizante. Esses efeitos, segundo a professora Mary Anne são devidos ao extrato hidroalcoólico e aquoso da entrecasca.

As chamadas chalconas dimétricas urundeuvinas A, B e C, além dos taninos, são os constituintes químicos responsáveis pelas ações.

Legenda: É anotado na literatura de plantas medicinas ainda que a aroeira possui propriedade adstringente balsâmica e diurética Foto: João Medeiros, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Emagrece?

Segundo a farmacêutica e professora, não há estudos científicos que validem o uso medicinal da aroeira para fins de emagrecimento.

Combate de inflamação e gastrite?

Sim. O chá de aroeira, por possui propriedades calmantes anti-inflamatórias, atua no combate a diversas inflamações no organismo.

A infusão ainda auxilia no tratamento da gastrite, prevenindo a formação de úlceras no estômago.

Contraindicações

Não existem contraindicações para uso da aroeira, segundo a professora. No entanto, deve-se considerar a resposta individual de cada paciente. Em estudos clínicos conduzidos entre trinta pacientes, apenas dois se queixaram de constipação intestinal.

Como preparar o chá de aroeira?

O chá deve ser preparado por decocção ou seja, por fervura durante 5 minutos, na proporção de 7g da entrecasca para 100 ml de água.

Isto é, aproximadamente uma xícara de água para um pedaço comum da entrecasca, que deve ser cortada ou triturada.

Onde encontrar o chá da aroeira?

Segundo a professora doutora Mary Anne, a entrecasca da aroeira, que serve para o chá, é bastante comercializada nos ervanários populares (raizeiros).

O processo de preparação descrito anteriormente possui orientações em Farmácias Vivas.

Nos locais, há orientação farmacêutica sobre preparação deste remédio caseiro, bem como preparação de fitoterápicos à base de aroeira como elixir e creme vaginal, à nível farmacotécnico.

*Mary Anne Medeiros Bandeira, professora doutora da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenadora do Horto de Plantas Medicinais e Programa Farmácias Vivas Prof. Francisco José de Abreu Matos.