Buriti: o que é, para que serve e como consumir

O buriti, cientificamente chamado de Mauritia flexuosa, é uma espécie de palmeira originária da Amazônia que produz frutos que tanto servem para nutrir como para confeccionar esteiras, tapetes, bolsas, toalhas, redes, cordas e chapéus.

Também conhecida como miriti, moriti, miritizeiro, palmeira-do-brejo, buriti-do-brejo e carandá-guassú, essa planta está bem distribuída no território brasileiro e pode ser encontrada, também, no Ceará.

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), os buritis são propagados por sementes. Cada planta chega a produzir de cinco a sete cachos por ano e, em cada cacho, nascem de 400 a 500 frutos — que são redondos, de coloração vermelha por fora e amarela por dentro e têm uma casca dura e rugosa. A floração costuma acontecer entre os meses de abril e agosto.

O gosto do fruto se assemelha ao gosto de cajá, explica a nutricionista funcional Iveliny Mesquita*. A diferença, ela diz, é que o cheiro do buriti é mais forte, mais característico.

Ainda segundo a especialista, além de servir para consumo humano, os frutos e sementes do buriti também podem ser utilizados na produção de artesanato. Já a planta, que pode ser macho ou fêmea e chegar até 35 metros de altura, costuma ser usada até para produzir tetos de casas de palha.

Legenda: Buritis são plantas que podem chegar a até 35 metros de altura. Foto: Shutterstock

Quais os benefícios do buriti?

O fruto do buriti é altamente nutritivo. Em suas propriedades, de acordo com Mesquita, ele possui óleos com características poli-insaturadas que ajudam a diminuir os níveis de “colesterol ruim” no sangue e, consequentemente, o risco de doenças cardiovasculares.

“Além disso, ele é rico em betacaroteno, substância com características antioxidantes e anti-inflamatórias”, destaca a nutricionista, que lembra ainda que alguns estudos já mostram que, no fruto, há inibição da alfa amilase, o que indica também um possível efeito antidiabético.

Como é consumido?

O buriti até pode ser consumido in natura, mas, geralmente, ele é usado como matéria-prima para doces, sucos, geleias, sorvetes, picolés e até vinhos. Dele, também se extrai um palmito que é comestível e um óleo bastante utilizado na fritura de alimentos.

A Embrapa também explica que da polpa do buriti se extrai um óleo com características organolépticas, rico em vitamina A, de sabor e aroma agradáveis, que pode ser aplicado na produção, por exemplo, de corante natural de margarinas, queijos e algumas massas.

A pigmentação vermelha desse óleo também pode ser usada como verniz para couros e peles e como remédio energético indicado como vermífugo.

Até a amêndoa do fruto, que se assemelha ao marfim vegetal, tem serventia. Conforme a Embrapa, ela costuma ser usada na confecção de botões e pequenas esculturas.

Legenda: Até a amêndoa do buriti pode ser usada na confecção de botões e pequenas esculturas. Foto: Shutterstock

O que é feito com a planta?

Da folha da árvore do buriti se tira uma fibra que pode ser usada na produção de artigos como chapéus e tapetes. Também é bastante utilizada na construção de coberturas de casas rústicas e no artesanato.

Como fazer doce de buriti?

Deixe o buriti de molho de um dia para o outro;

Descasque o fruto e retire a polpa dele;

Bata a polpa no liquidificador;

Misture meio quilo da polpa com aproximadamente 600 gramas de açúcar;

Acrescente um copo de água e deixe fervendo em fogo brando na panela;

Mexa sem parar até dar o ponto;

Em fogo baixo, deixe ficar bem firme;

Unte uma forma e passe nela uma colher com manteiga;

Esfrie, corte e sirva.

Como fazer suco de buriti?

Separe quatro colheres de sopa da polpa de buriti, um litro de água e açúcar a gosto e bata todos os ingredientes no liquidificador. Sirva a seguir.

*Iveliny Mesquita é nutricionista funcional e professora da Estácio Ceará.