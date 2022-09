Agrião: conheça cinco benefícios da hortaliça para a sua saúde

O agrião é uma hortaliça que pode ser consumida em saladas e acompanhar receitas de patês, arroz, carne e mesmo pizza. A nutricionista e especialista em diabetes, Gládina Lopes, relata que o alimento é rico em antioxidantes, além de ajudar a manter as células saudáveis.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, também detalha os benefícios do vegetal, os cuidados necessários para plantar, assim como a forma de preparar chá e xarope.

Para que serve o agrião?

O agrião é uma hortaliça rica em antioxidantes, que contribui para reduzir os riscos de doenças crônicas. Conforme Lopes, o alimento tem isotiocianatos em sua composição, que ajudam a manter as células saudáveis.

Legenda: Verdura ajuda a diminuir os riscos de doenças crônicas Foto: Shutterstock

Quais os benefícios?

A hortaliça tem vitaminas C e A em sua composição. Para quem busca outras fontes de vitamina C, o limão e a laranja fazem parte do grupo de frutas cítricas ricas no nutriente.

Dentre os benefícios da hortaliça, estão:

Combate doenças respiratórias;

Melhora a saúde dos olhos e da pele;

Ajuda na prevenção de anemias;

Fortalece o sistema imunológico devido aos componentes antioxidantes e anti-inflamatórios;

Ação descongestionante.

Devido a essa ação descongestionante, o alimento é benéfico principalmente para o pulmão, sendo indicado para o tratamento de bronquites, tosses e infecções respiratórias.

Como plantar?

O plantio é prático e rápido, podendo ser realizado em uma horta caseira. Para isso é necessário ter sementes, um vaso com espaço, terra e água fresca.

Após plantar as sementes, será preciso regar com frequência. "É uma planta resistente, desde que sejam mantidos os cuidados", acrescentou Lopes.

Legenda: Após plantio, o agrião costuma ser resistente Foto: Shutterstock

Receitas com agrião

Como fazer xarope de agrião?

O xarope da hortaliça pode ser preparado com 1 maço de agrião fresco, água e mel.

MODO DE FAZER

Colocar 1 maço de agrião e água no liquidificador. Bater até ficar uniforme. Inserir mel na mistura e levar para a panela. Misturar a fogo baixo até engrossar. Após ter uma textura viscosa, apagar o fogo e armazenas mistura em um recipiente de vidro bem limpo e seco.

Como fazer chá de agrião?

O chá de agrião é uma boa opção para ajudar a manter um bom sistema imunológico.

Legenda: Chá ajuda a manter a resistência do sistema imunológico Foto: Shutterstock

É possível fazer a partir do método da infusão. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:

Ferver aproximadamente 100ml de água e, após a fervura, apagar o fogo; Adicionar cerca de 1/2 xícara de chá de folhas e talos, limpos e picados do agrião e deixar abafado por dez minutos (para extrair as propriedades medicinais); Por fim, já é possível consumir o chá.

Após o preparo, pode tomar o chá até três vezes ao dia.

*Gládina Lopes é nutricionista clínica formada pelo Centro Universitário UniFanor. Especialista em diabetes. Instagram: @gladinanutricionista.