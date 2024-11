Resultados do Fies 2025 devem ser antecipados para fevereiro, diz secretário do MEC

O Ministério da Educação (MEC) planeja mudar o calendário do Sistema de Financiamento Estudantil (Fies) em 2025 e divulgar as listas de aprovados em fevereiro, não em março, como ocorreu nas últimas edições. A informação foi dada ao g1 pelo secretário da Educação Superior da pasta, Alexandre Brasil.

"Estamos fazendo o máximo de esforço para o Sisu [Sistema de Seleção Unificado] 2025 começar em 15 ou 16 de janeiro. A ideia é fechar tudo para o Prouni e o Fies até fevereiro", afirmou o secretário durante a entrevista.

Calendário atual atrapalha alunos

Brasil comentou ainda que, na última quarta-feira (30), a a pasta se reuniu com pró-reitores de universidades do País para reorganizar datas dos processos seletivos que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Isso porque o calendário, como é feito atualmente, estava atrapalhando os estudantes.

Neste ano, por exemplo, os resultados do Fies saíram apenas no dia 21 de março, mais de um mês após o início do ano letivo nas instituições privadas de ensino superior.

Se o MEC conseguir agilizar esse processo e computar e entregar as notas do Enem o mais cedo possível para as universidades, é possível que todas as etapas terminem antes do fim de fevereiro.

Quando sai a nota do Enem 2024?

De acordo com o edital do Enem 2024, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicará a nota oficial da redação e das demais avaliações no dia 13 de janeiro de 2025.