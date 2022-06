Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)

O Ceará possui 7 editais com inscrições abertas para concursos públicos nesta segunda-feira (20). Os cargos pedem nível médio, fundamental ou superior e os salários chegam a até R$ 13 mil.

Prefeitura de FORTALEZA

Professores

Inscrições: Até 3 de julho

Vagas: 2 mil

Salário: 4.384.82

As inscrições para concurso público para professores da rede municipal de ensino de Fortaleza seguem abertas até o dia 3 de julho no site da prefeitura. A remuneração básica, segundo o edital, é de R$ 4.384.82.

A taxa de inscrição é R$ 180. Ao todo, o certame oferta 2 mil vagas para professores efetivos, sendo 944 para áreas específicas (Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Ensino Religioso e Artes) e 1.056 para profissionais pedagogos.

Profissionais da saúde

Inscrições: Até 3 de julho

Vagas:733

Salário: até R$ 13 mil

Além do concurso para professores, a Prefeitura de Fortaleza abriu seleção pública para contratação de profissionais de nível médio, fundamental e superior na área da saúde. No total, são ofertadas 733 vagas, sendo 38 para candidatos com deficiência. O salário chega a até R$ 13 mil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de julho pelo Canal de Concursos e Seleções no site da Prefeitura.

Unilab

Inscrições: Até 20 de junho

Vagas: 127

Salário: até R$ 13 mil

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) abriu inscrições para concurso público com 127 vagas para profissionais de níveis médio e superior, incluindo cadastro de reserva, nos campi de Redenção e Acarape, no Ceará, e de São Francisco do Conde, na Bahia.

Os interessados devem se inscrever até esta segunda-feira (20), no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). As taxas são de R$ 80 a R$ 120 para níveis médio e superior, respectivamente.

>> Leia o edital

Uece

Inscrições: Até 20 de julho

Vagas: 365

Salário: até R$ 6.208,82

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com dois editais abertos para seleção de 365 vagas na carreira de Docência Superior, das classes Adjunto e Assistente. Este concurso é o maior em número de vagas já realizado pela instituição.

Os salários básicos iniciais são de R$ 4.824,81 a R$ 6.208,82, considerando uma jornada de 40 horas semanais. Essa referência salarial pode ficar maior quando somada à gratificação de regência de classe (1%) e ao incentivo profissional (60% para Mestre, 80% para Doutor e 100% para Pós-Doutor).

De acordo com os cronogramas, as inscrições para o concurso estarão abertas no período de 8 de junho a 20 de julho de 2022, exclusivamente pela internet, pelo site www.uece.br/cev.

A prova para professores adjuntos ocorrerá no dia 8 de agosto e a de professores assistentes, no dia 14 do mesmo mês.

O cronograma e edital do concurso para professores adjuntos está neste link e, de professores assistentes, neste link.

Prefeitura de Juazeiro do Norte

Inscrições: Até 22 de junho

Salário: até R$ 1.212

A Prefeitura de Juazeiro do Norte está com edital aberto para composição de cadastro reserva de apoio escolar (cuidador de alunos com deficiência). O salário é de R$ 1.212, para atuação de 40 horas semanais e a contratação é por 12 meses, podendo esse período ser prorrogado.

Além dessa seleção, a Prefeitura também está com concurso aberto para formação de vagas de reserva para bolsistas do programa Pacto pela Aprendizagem. Os bolsistas selecionados irão atuar nas escolas públicas do município, com carga horária de 6 horas por dia. A bolsa oferecida é de R$ 500.

As inscrições para os dois concursos vão até o dia 22 de junho e devem ocorrer presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação do município, ou pela internet, no site da Prefeitura.