Concurso da Receita Federal é autorizado com 699 vagas e salário de até R$ 21 mil

O novo concurso público da Receita Federal foi autorizado pelo Ministério da Economia. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (13).

A portaria prevê 699 vagas, sendo 230 para o cargo de auditor-fiscal e 469 para analista tributário. As oportunidades exigem no mínimo nível superior em qualquer área de formação.

Datas do concurso

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso será de até 6 meses, contado a partir da publicação da portaria. Com isso, o edital do certame deve ser lançado até dezembro deste ano, mas pode sair a qualquer momento.

Conforme a autorização, o prazo entre a publicação do edital e a aplicação das provas objetivas foi reduzido para dois meses.

Salários

O concurso da Receita Federal tem uma das melhores remunerações do país. Atualmente, o salário inicial do cargo de auditor é de R$ 21.029,09. Já a remuneração inicial do cargo de analista é de R$ 11.684,39.

Os servidores ainda fazem jus aos seguintes benefícios:

Bônus de Eficiência: R$ 3.000 (Auditor) e R$ 1.800,00 (Analista)

R$ 3.000 (Auditor) e R$ 1.800,00 (Analista) Auxílio Alimentação: R$ 458

R$ 458 Auxílio Saúde: R$ 130 para cada dependente.

Outra autorização

Além da Receita Federal, o Ministério da Economia também liberou a realização do concurso para preenchimento de 1 mil vagas de Técnico do Seguro Social do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A autorização foi também publicada no Diário Oficial desta segunda-feira.