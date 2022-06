Concurso do INSS é autorizado com mil vagas; veja detalhes

O Ministério da Economia liberou a realização de concurso público para preenchimento de 1 mil vagas de Técnico do Seguro Social do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (13).

O certame, conforme o texto divulgado, depende da existência de vagas na data da publicação do edital de abertura das inscrições, além de está condicionado à adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ainda conforme a portaria de autorização, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público é de seis meses, a contar desta segunda-feira.

Requisitos e salário

Segundo a última seleção para o cargo de Técnico do Seguro Social, realizada em 2015, o candidato precisava possuir nível médio ou concurso técnico equivalente para participar. Na época, foram ofertadas 800 vagas.

O salária inicial para a vaga era de R$ 4.886,87, para uma jornada de 40h semanais, conforme o portal Nova Concursos.

Provas

Sob a organização do Cespe, hoje conhecido como Cebraspe, o concurso de 2015 avaliou os interessados através de provas objetivas, sendo:

Conhecimentos básicos: 50 questões

Conhecimentos específicos: 70 questões

Foram abordados os seguintes temas nas avaliações:

português

raciocínio lógico

informática

ética no serviço público

regime jurídico único

direito administrativo

direito constitucional

seguridade social

