Novo concurso do IBGE oferta mais de 48 mil vagas para recenseador

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo simplificado complementar para a contratação de recenseador para o Censo Demográfico 2022, com 48.535 vagas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online a partir das 11h desta quinta-feira (9) até dia 15 de junho de 2022 pelo site do IBGE.

Tempo de contrato e remuneração

A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado. A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Jornada de trabalho

A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. As informações do certame foram publicadas no "Diário Oficial da União".