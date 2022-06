Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)

O Ceará registra inscrições abertas para concursos públicos de nível médio e superior nesta segunda-feira (6). As oportunidades são distribuídas em locais como Conselho Regional de Psicologia e Empresa de Tecnologia do Estado do Ceará (ETICE).

Também há seleções abertas para cargos diversos em nas prefeituras de Fortaleza e Iguatu.

O Diário do Nordeste lista, a seguir, certames com vagas abertas, os quais oferecem salários que podem chegar a R$ 6,2 mil. Veja detalhes:

Conselho Regional de Psicologia (CRP)

O Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (CRP11 - CE) abre oito vagas para profissionais de níveis médio e superior. É possível se inscrever pelo site do Instituto Quadrix até dia 6 de junho, sendo necessário pagar uma taxa de R$ 60,00 a R$ 70,00.

Os selecionados deverão cumprir 30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.578,11 a R$ 6.136,46. Dentre as vagas disponíveis, estão:

Nível médio

Assistente Administrativo: 4 vagas;

4 vagas; Assistente Técnico Administrativo e Serviços: 1 vaga;

1 vaga; Técnico Financeiro: 1 vaga.

Nível superior

Psicóloga Fiscal: 1 vaga;

1 vaga; Técnico de Orientação e Fiscalização: 1 vaga.

Empresa de Tecnologia do Estado do Ceará

A Empresa de Tecnologia do Estado do Ceará (ETICE) abriu um novo processo seletivo para estagiários de nível superior, com 25 vagas. A oportunidade garantirá bolsa-auxílio no valor de R$ 708,03 ao mês e auxílio-transporte, para uma carga horária de 20 horas semanais.

A inscrição deve ser realizada apenas pela internet através do site da ETICE até 14 de junho de 2022. O processo seletivo contará com análise curricular e entrevistas. As datas ainda serão divulgadas.

Vagas disponíveis

Cursos de administração: 8 vagas;

8 vagas; Tecnologia da informação: 9 vagas;

9 vagas; Contabilidade: 2 vagas;

2 vagas; Engenharia de telecomunicações: 3 vagas;

3 vagas; Estatística: 1 vaga.

Vagas em Prefeituras

Prefeitura de Fortaleza

As vagas foram abertas o cargo de professor, recebendo remuneração até R$ 24,91 h/aula. Para inscrição, é necessário nível superior. As inscrições estão abertas até às 23h59 dia 12 de junho.

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 110,00, devendo ter seu pagamento efetuado dentro do período de inscrições e é preciso se inscrever de modo online, através do site Concursos Fortaleza.

Além desse primeira oportunidade, o prefeito ainda anunciou um outro concurso público com 2 mil vagas para professores da rede municipal de ensino. As inscrições começam no próximo dia 10 de junho e seguem até 3 de julho. A taxa de inscrição é R$ 180 e a remuneração básica, segundo o edital, é de R$ 4.384.82.

Prefeitura de Iguatu

A Prefeitura de Iguatu abriu dois processos seletivos buscando a concentração de 44 profissionais. Serão 27 vagas para o projeto "Primeira Infância no Suas / Criança Feliz " e 17 para o "Auxílio Brasil". Ambas as funções tem carga horária de 30 a 40 horas semanais, com remunerações de R$ 1.212,00 a R$ 2.393,60.

Primeira Infância no Suas / Criança Feliz - PCF: Visitador (25); Supervisor - Nível Superior (2);

Visitador (25); Supervisor - Nível Superior (2); Auxílio Brasil: Nível médio (16); Assistente Social (1).



Para participar, o candidato deve possuir ensino médio completo ou superior em pedagogia, serviço social ou psicologia. Além disso, precisa comprovar que é brasileiro nato ou naturalizado, assim como se enquadra nos outros critérios do edital.

A inscrição deve ser realizadas entre os dias 6 a 8 de junho de 2022, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania, localizada na Rua Engenheiro Wilton Correia Lima.

Tribunal Superior do Trabalho

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região abriu um processo seletivo para contratação de estagiários. Os selecionados devem trabalhar em Fortaçeza, no Ceará, cumprindo jornada de 20 horas semanais. Para isso, recebe bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 780,00, acrescido de R$ 70,40 correspondente ao auxílio-transporte.

A inscrição deve ser realizada até às 12h do dia 9 de junho, por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

Vagas disponíveis em:

Administração de empresas;

Ciências contábeis;

Biblioteconomia;

Direito;

História;

Comunicação Social - Jornalismo;

Comunicação Social - Publicidade;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Secretariado Executivo;

Ciências Econômicas;

Estatística;

Arquitetura e urbanismo;

Ciências biológicas;

Pedagogia;

Tecnologia da informação.

No entanto, para concorrer a oportunidade ofertada, é necessário que o candidato possua idade mínima de 16 anos, assim como matrícula e frequência regular no respectivo curso de graduação conforme a respectiva vaga que irá se aplicar.