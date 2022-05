Concurso público da Unilab com salários de até R$ 4,1 mil está com inscrições abertas; veja detalhes

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) abriu inscrições para concurso público com 127 vagas para profissionais de níveis médio e superior, incluindo cadastro de reserva, nos campi de Redenção e Acarape, no Ceará, e de São Francisco do Conde, na Bahia.

Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 20 de junho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). As taxas são de R$ 80 a R$ 120 para níveis médio e superior, respectivamente.

>> Leia o edital

Veja os detalhes da vaga

Ao todo, são 16 vagas para contratação imediada, além de 111 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2.446,96 a R$4.180,66, a depender do cargo (ver lista abaixo), para uma jornada semanal de 40 horas.

Além da remuneração, os servidores terão direito à auxílio-alimentação de R$ 458 e auxílio pré-escolar de R$ 321 para dependentes com idade inferior a seis anos. Veja os cargos:

Analista de Tecnologia da Infomação - Arquitetura e desenvolvimento de software;

Analista de Tecnologia da Informação - Arquitetura e desenvolvimento de software;

Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura e tecnologia da Informação;

Assistente em administração;

Contador;

Engenheiro ambiental;

Médico - Área psiquiátrica;

Pedagogo;

Químico;

Técnicos de tecnologia de informação;

Técnicos em assuntos educacionais.

Provas

Conforme o edital, o certame compreenderá habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

As provas objetivas serão realizadas em 14 de agosto, nas cidades de Fortaleza e Redenção, no Estado do Ceará, Salvador e São Francisco do Conde, no Estado da Bahia.

Cronograma do concurso

Inscrições: 20 de maio a 20 de junho de 2022;

Divulgação definitiva dos inscritos: 29 de julho de 2022;

Divulgação dos locais de prova: 05 de agosto de 2022 ;

Data da prova: 14 de agosto de 2021.