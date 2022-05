IBGE abre processos seletivos com 353 vagas para agentes temporários; veja salários

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nesta terça (24) e quarta (25), dois editais de processos seletivos simplificados para preencher 353 vagas temporárias para o Censo 2022. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 2.100, a depender do cargo.

Para ambos os editais, o contrato terá duração de até cinco meses, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade. Abaixo, veja os detalhes de cada processo seletivo.

220 vagas para agentes censitário e supervisor

Nesta quarta-feira (25), foi lançado o processo seletivo para contratação temporária de 220 profissionais para Agente Censitário Supervisor (ACS) e Agente Censitário Municipal (ACM). As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site do IBGE até o 1º de junho.

Para se inscrever, é preciso ter ensino médio completo. Há somente uma vaga para o Nordeste, no município baiano de Gongogi. As demais oportunidades estão concentradas nas regiões do Norte, Sul e Sudeste do País.

>> Veja a lista de vagas por município

O valor mensal depende do cargo (veja abaixo). Além do salário, o contratado tem direito a auxílio-alimentação e auxílio-transporte. A jornada de trabalho é 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

Agente Censitário Supervisor (ACS): R$ 1.700

Agente Censitário Municipal (ACM): 2.100

>> Leia o edital

Cronograma:

Inscrições: 25/05 a 01/06/2022

Divulgação do resultado do processo seletivo: 20/06/2022

133 vagas para agentes censitários de administração e informática

Na terça-feira (24), o IBGE abriu processo seletivo simplificado com 133 vagas para agente censitário de administração e informática (ACAI), distribuídas em 114 municípios, em 14 estados.

Neste certame, as inscrições se encerram no dia 31 de maio, também online e sem cobrança de taxa. Não há oportunidades no Nordeste.

>> Veja a lista de vagas por município

Com exigência de ensino médio completo, a remuneração mensal oferecida é de R$ 1.700, além auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Entre as atribuições do ACAI, estão: adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de recenseadores; colaborar na organização e na administração dos postos de coleta, incluindo o auxílio na instalação e configuração de equipamentos de informática dos postos e das subáreas.

>> Leia o edital

A jornada de trabalho também será 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.

Cronograma:

Inscrições: 24/05 a 31/05/2022

Divulgação do resultado do processo seletivo: 20/06/2022