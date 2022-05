Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

O Ceará registra inscrições abertas para concursos públicos de nível médio e superior nesta segunda-feira (23). As oportunidades são distribuídas em locais como Conselho Regional de Psicologia e instituições de ensino superior do Estado.

Também há seleções abertas para cargos diversos em prefeituras do interior cearense, como Arneiroz, Fortaleza, Irauçuba, Juazeiro do Norte e Marco.

O Diário do Nordeste lista, a seguir, certames com vagas abertas, os quais oferecem salários que podem chegar a R$ 6,2 mil. Veja detalhes:

Conselho Regional de Psicologia (CRP)

O Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (CRP11 - CE) abre oito vagas para profissionais de níveis médio e superior. É possível se inscrever pelo site do Instituto Quadrix até dia 6 de junho, sendo necessário pagar uma taxa de R$ 60,00 a R$ 70,00.

Os selecionados deverão cumprir 30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.578,11 a R$ 6.136,46. Dentre as vagas disponíveis, estão:

Nível médio

Assistente Administrativo: 4 vagas;

4 vagas; Assistente Técnico Administrativo e Serviços: 1 vaga;

1 vaga; Técnico Financeiro: 1 vaga.

Nível superior

Psicóloga Fiscal: 1 vaga;

1 vaga; Técnico de Orientação e Fiscalização: 1 vaga.

Vagas em Prefeituras

Prefeitura de Arneiroz

Foram abertas 36 vagas de até R$ 420,00 para Bolsista do Programa Pacto pela Aprendizagem, a fim de atuarem nas turmas de ensino fundamental em língua portuguesa e matemática.

Os candidatos precisam ter licenciatura na área de educação, ter 18 anos e ser brasileiro. Inscrições ocorrem até segunda-feira (23), das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

A aplicação precisa ser realizada de modo presencial na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na avenida Virgílio Távora, centro.

Prefeitura de Fortaleza

As vagas foram abertas o cargo de professor, recebendo remuneração até R$ 24,91 h/aula. Para inscrição, é necessário nível superior. As inscrições estão abertas até às 23h59 dia 12 de junho.

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 110,00, devendo ter seu pagamento efetuado dentro do período de inscrições e é preciso se inscrever de modo online, através do site Concursos Fortaleza.

Prefeitura de Irauçuba

Em Irauçuba, são 52 vagas disponíveis para professores de Reforço Escolar. O candidato precisa ter graduação em pedagogia ou em letras. A remuneração será de R$ 500,00 no período de sete meses.

As inscrições precisam ser realizadas até às 17h de terça-feira (24) de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Praça São Luís, nº 26, Centro.

Prefeitura de Juazeiro do Norte

Já a Prefeitura de Juazeiro do Norte abriu vagas para estagiários, com jornada de 30 horas semanais. A oportunidade contará bolsa auxílio de R$510,00 a R$830,00, assim como um auxílio transporte no valor de R$ 4,10 por dia de trabalho.

As inscrições estão abertas até às 12h (horário de Brasília) de segunda-feira (23), através do site do CIEE.

Prefeitura de Marco

O Município de Marco abriu um processo seletivo de 15 vagas que contará com cadastro reserva para profissionais com escolaridade em nível médio. Os aprovados deverão trabalhar 40 horas semanais, recebendo remuneração mensal de R$1.550,00.

Dentre os cargos disponíveis, estão:

Agente Comunitário de Saúde: 12 vagas;

12 vagas; Agente de Combate às Endemias: 3 vagas.

As inscrições seguem até o dia 1 de junho, pelo site da ESP-CE, sendo necessário efetuar pagamento de taxa no valor de R$80,00.

Universidades públicas no Ceará

O Ceará ainda tem 15 vagas abertas para professores em universidades públicas nesta segunda. As oportunidades são na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), na Universidade Federal do Cariri (UFCA) e na Universidade Federal do Ceará (UFC).

As áreas abarcadas contemplam desde vagas em Engenharia de Materiais, até oportunidades em Antropologia, Ciências Humanas e Ciências Sociais.