Ceará tem vagas para professores universitários com salários de até R$20,5 mil; veja lista

O Ceará tem 15 vagas abertas para professores em universidades públicas nesta segunda-feira (23). As oportunidades são na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), na Universidade Federal do Cariri (UFCA) e na Universidade Federal do Ceará (UFC).

As áreas abarcadas contemplam desde vagas em Engenharia de Materiais, até oportunidades em Antropologia, Ciências Humanas e Ciências Sociais.

O Diário do Nordeste lista, a seguir, os detalhes das vagas abertas, incluindo as taxas de inscrições e a remuneração dos salários, que podem chegar até R$ 20,5 mil.

Unilab: Professor Substituto para o Magistério Superior

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) abriu uma vaga de Professor Substituto para o Magistério Superior.

Os candidatos devem ter graduação e mestrado nas áreas de Antropologia, Ciências Humanas, Ciências Sociais ou afins. A remuneração mensal será de R$ 4.304,92.

Os interessados devem se inscrever até segunda-feira (23), enviando e-mail para a coordenacaoantropologia@unilab.edu.br e pagando uma taxa de R$ 107,00.

UFCA: Professor Substituto

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) abriu uma vaga de Professor Substituto para atuar em Juazeiro do Norte no setor de estudo de Polímeros (1). O candidato deve ter graduação em Engenharia de Materiais, além de cumprir carga horária de 40 horas semanais.

A remuneração mensal será no valor de R$3.588,85. As inscrições devem ser realizadas até dia 26 de maio deste ano, através do site da UFCA, tendo taxa no valor de R$89,00.

A vaga contará com duas etapas:

Prova escrita: prevista para o dia 21 de junho de 2022;

prevista para o dia 21 de junho de 2022; Prova didática: prevista para o dia 22 de junho de 2022.

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Campus de Itapajé: 3 vagas de professores para atuar no setor de estudos de Desenvolvimento de Jogos. Remuneração de R$ 9.618,18. Incrições devem ser realizadas para o e-mail ec@sobral.ufc.br entre os dias 16 de maio até 3 de junho, com taxa de inscrição de R$ 240,00.

3 vagas de professores para atuar no setor de estudos de Desenvolvimento de Jogos. Remuneração de R$ 9.618,18. Incrições devem ser realizadas para o e-mail entre os dias 16 de maio até 3 de junho, com taxa de inscrição de R$ 240,00. Campus de Crateús: 2 vagas de professores para as áreas de algoritmos, grafos, otimização e teoria da computação (1); e pesquisa mineral (1). Remuneração de R$ 6.708,96 a R$ 9.616,18. Inscrições do dia 30 de maio até dia 21 de junho, por meio do e-mail: diretoria@crateus.ufc.br .

2 vagas de professores para as áreas de algoritmos, grafos, otimização e teoria da computação (1); e pesquisa mineral (1). Remuneração de R$ 6.708,96 a R$ 9.616,18. Inscrições do dia 30 de maio até dia 21 de junho, por meio do e-mail: . Campus Sobral: 2 vagas de professores para Psicologia (1) e Medicina (1). Remuneração mensal pode alternar entre R$ 2.236,32 a R$ 9.616,18. Inscrições devem ser realizadas entre os dias 9 até 27 de maio através do e-mail coordpsicologia@sobral.ufc.br e famedsobral@ufc.br. O pagamento da taxa no valor entre R$ 56,00 e R$ 240,00

Além disso, a UFC ainda disponibiliza quatro vagas para atividades com jornadas de 20 a 40 horas semanais. A remuneração mensal pode variar no valor entre R$ 2.236,32 e R$ 20.530,01, e as inscrições podem ser feitas até dia 24 de maio.

Professor Substituto de Língua Italiana: 1 vaga. Inscrições pelo e-mail culturaestrangeira@ufc.br;

1 vaga. Inscrições pelo e-mail culturaestrangeira@ufc.br; Professor Substituto de Sistemas Térmicos: 1 vaga. Inscrições pelo e-mail demufcct@gmail.com;

1 vaga. Inscrições pelo e-mail demufcct@gmail.com; Professor Substituto de Língua Espanhola: 1 vaga. Inscrições pelo e-mail dleufc@gmail.com;

1 vaga. Inscrições pelo e-mail dleufc@gmail.com; Professor Substituto de Redes de Computadores: 1 vaga. Inscrições pelo e-mail admrussas@ufc.br.

1 vaga. Inscrições pelo e-mail admrussas@ufc.br. Professor Visitante para a área de Inteligência Artificial para Aplicações em Saúde: 2 vagas - Jovem Doutor (1) e Sênior (1). Inscrições até 27 de maio de 2022, pelo e-mail secretaria@mdcc.ufc.br.