Izolda Cela anuncia concurso público para professores indígenas

A governadora Izolda Cela anunciou na tarde desta terça-feira (17) um novo concurso público para professores indígenas, com a finalidade de preencher 200 vagas de ensino nas escolas indígenas do Estado.

Em transmissão pelas redes sociais, a governadora explicou que os docentes contratados serão distribuídos em cerca de 29 instituições de ensino voltado ao ensino de 13 comunidades indígenas.

"As vagas serão tanto para os anos iniciais do ensino fundamental, como também para as áreas de conhecimento, como o ensino fundamental nos anos finais, e também para o ensino médio", destacou Izolda.

Três etapas

O certame deve contar com três etapas, ainda conforme a governadora, composto por prova escrita, prova prática em sala de aula e avaliação de títulos. O edital do processo deve ser divulgado em breve.

"Hoje já será publicada a portaria que vai instituir a comissão que se responsabilizará pela preparação, que vai colocar a mão na massa com relação a elaboração do edital, com relação à instituição que será responsável pelo concurso e fazer todas as definições necessárias", ressalta Izolda Cela.