Resultado do concurso do IBGE para Censo 2022 será divulgado nesta sexta-feira (20)

O IBGE divulga nesta sexta-feira (20) o resultado final da seleção do Censo Demográfico 2022 com mais de 206 mil vagas temporárias em todo país. No Ceará, são 8.310 vagas. A lista de aprovados constará ao longo do dia no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Nível fundamental: recenseador (183.021 vagas);

recenseador (183.021 vagas); Nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Remuneração

As vagas oferecem ganhos mensais de R$ 1.700 para o agente supervisor e R$ 2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$ 458, os valores sobem para R$ 2.158 e R$ 2.558, respectivamente.

Os contratados ainda terão direito a auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais.

Jornada de trabalho

A jornada de trabalho para o recenseador é de, no mínimo, 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Já os agentes irão atuar 40 horas semanais, oito horas por dia.

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Em ambos os casos, os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do IBGE.