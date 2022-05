Concurso com 145 vagas para professor tem inscrição aberta até quinta (19); salário chega R$ 11 mil

Os interessados no concurso público para 145 vagas de professor efetivo da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) está com inscrições abertas até esta quinta-feira (19). Os salários chegam a R$ 11 mil.

De acordo com o edital, há oportunidades para as seguintes áreas: Agronomia (16); Engenharia de Pesca (6); Ciências Biológicas (2); Zootecnia (5); Ciências da Computação (3); Engenharia Civil (2); Física (2); Matemática (3); Química (2); Ciências Sociais (4); Geografia (4); História (4); Enfermagem (7); Educação Física (1); Administração (18); Ciências Contábeis (21); Direito (2); Pedagogia (36); Filosofia (4); Letras (3).

As oportunidades são para os cargos de professor efetivo das classes, assistente e adjunto de nível superior. Os contratados deverão exercer suas atividades em jornadas de 40 horas semanais, com remuneração que varia entre R$ 5.717,99 e R$ 11.237,96.

Para participar

Os interessados podem se inscrever de forma online, no site da organizadora da seleção, até 23h59 desta quinta (19).

Como forma de classificação os concorrentes serão avaliados em três etapas, sendo elas: prova escrita dissertativa; prova didática; e prova de títulos. A prova objetiva será aplicada no dia 10 de julho.