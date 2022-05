Funsaúde convoca 322 aprovados em concurso para contratação em junho

A Fundação Regional de Saúde do Ceará (Funsaúde) iniciou a convocação de aprovados no concurso público feito do ano passado, chamando inicialmente 322 profissionais. As contratações ocorrem em junho para 244 vagas de área assistencial, 62 da administrativa e 16 na área médica.

A lista de convocados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (23).

>> Confira aqui a lista de convocados

Os concursados serão funcionários públicos com direitos previstos na modalidade Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A relação de convocados e os documentos necessários pode ser encontrada no site da Funsaúde.

"Celebrar o esforço, a dedicação e a confiança de cada um de vocês. De cada aprovado no concurso Funsaúde. Vocês sonharam o nosso sonho e acreditaram na possibilidade de fazermos juntos um SUS ainda melhor para todos os cidadãos cearenses", pontuou Manoel Pedro Guedes Guimarães, diretor-presidente da Funsaúde.

Concurso

Realizado em outubro de 2021, o concurso teve 15.158 candidatos aprovados. O concurso, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), selecionou profissionais para 184 cargos.

