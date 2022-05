Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (30)

O Ceará tem inscrições abertas, nesta segunda-feira (30), para concursos públicos de nível médio e superior. As oportunidades são distribuídas em prefeituras e para o Conselho Regional de Psicologia (CRP)

O Diário do Nordeste lista, a seguir, certames com vagas abertas, os quais oferecem salários que podem chegar a R$ 6 mil. Veja detalhes:

Conselho Regional de Psicologia (CRP)

O Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (CRP11 - CE) abre oito vagas para profissionais de níveis médio e superior. É possível se inscrever pelo site do Instituto Quadrix até dia 6 de junho, sendo necessário pagar uma taxa de R$ 60 a R$ 70.

Os selecionados deverão cumprir 30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.578,11 a R$ 6.136,46. Dentre as vagas disponíveis, estão:

Nível médio

Assistente Administrativo: 4 vagas;

4 vagas; Assistente Técnico Administrativo e Serviços: 1 vaga;

1 vaga; Técnico Financeiro: 1 vaga.

Nível superior

Psicóloga Fiscal: 1 vaga;

1 vaga; Técnico de Orientação e Fiscalização: 1 vaga.

Vagas em prefeituras



Prefeitura de Fortaleza

As vagas abertas são para o cargo de professor, recebendo remuneração de até R$ 24,91 h/aula. Para inscrição, é necessário nível superior. As inscrições estão abertas até as 23h59 dia 12 de junho.

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 110, devendo o pagamento ser efetuado dentro do período de inscrições. A inscrição é através do site Concursos Fortaleza.

Prefeitura de Marco

O Município de Marco abriu um processo seletivo de 15 vagas que contará com cadastro reserva para profissionais com escolaridade em nível médio. Os aprovados deverão trabalhar 40 horas semanais, recebendo remuneração mensal de R$ 1.550.

Dentre os cargos disponíveis, estão:

1 vaga. Agente Comunitário de Saúde: 12 vagas;

12 vagas; Agente de Combate às Endemias: 3 vagas.

As inscrições seguem até o dia 1 de junho, pelo site da ESP-CE, sendo necessário efetuar pagamento de taxa no valor de R$ 80.