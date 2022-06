Em quais bairros da Grande Fortaleza o preço do imóvel é mais caro? Veja lista

Bairros na região metropolitana de Fortaleza conhecidos por casas de veraneio estão com preço de m² para compra e venda mais caros até do que regiões da zona nobre da Capital. É o que aponta levantamento realizado pela plataforma Imovelweb no mês de abril.

O bairro com m² mais caro foi Porto das Dunas, onde uma casa de 65m² custa em média R$ 525.083,25. Alphaville Fortaleza e Alphaville Eusébio também estão no top 10 das regiões mais caras do levantamento.

O bairro mais econômico para compra e venda em Fortaleza foi Moura Brasil. Conforme a plataforma, o m² custa em média R$ 697,67.

A pesquisa também traz os bairros mais baratos e mais caros para aluguel na Capital e RMF. De acordo com o levantamento, Granja Portugal é o bairro com o aluguel mais em conta, enquanto Antônio Diogo (Praia do Futuro II) tem um maior custo.

Bairros mais baratos para compra

Bairros mais caros para compra Bairros mais baratos para aluguel Bairros mais caros para aluguel