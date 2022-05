Caixa leiloa mais de 200 imóveis no Ceará; veja como consultar unidades disponíveis

A Caixa Econômica Federal vai realizar o leilão virtual de imóveis retomados até o dia 30 de maio. No Ceará, há mais de 220 unidades, entre terrenos, casas e apartamentos, disponíveis em pelo menos 18 municípios. Em todo o Brasil, serão leiloados mais de 3 mil.

A lista completa de imóveis está disponível no site da Caixa, onde ainda é possível consultar os valores, o percentual do desconto aplicado e filtrar com base nas características desejadas (quantidade de quartos, área útil, etc).

Os imóveis comprados que tiverem dívidas pendentes, como Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), gerados antes da aquisição, vão ser quitadas pela Caixa.

Veja lista de municípios

Eusébio

Fortaleza

Horizonte

Iguatu

Ipu

Itaitinga

Maracanaú

Maranguape

Morada Nova

Pacajus

Paracuru

Pedra Branca

Penaforte

Pindoretama

Quixeramobim

Tamboril

Tauá

Saiba como participar

A participação no leilão será de forma virtual, por meio do site dos leiloeiros. Contudo, para saber os imóveis disponíveis, o interessado deve acessar o site do banco e selecionar o imóvel desejado.

Em seguida, deve ler o edital para entender as regras e as condições do leilão, além de informações como data de realização e formas de pagamento.

Após selecionar o imóvel, o comprador deve fazer uma proposta, respeitando o valor mínimo de venda. A oferta de maior valor será considerada a vencedora.

Veja como consultar as unidades disponíveis

Acesse o site da Caixa e clique na opção 'Para Você';

Nesta aba, selecione 'Empréstimo e Financiamento' e depois 'Habitação';

Na parte inferior da página, na seção 'Oportunidades', clique em 'Confira os imóveis à venda';

Depois de ser redirecionado para a página, vá em 'Busque seu imóvel';

Em seguida, selecione as opções de preferência, como estado, cidade, quantidade de quartos, área útil, etc.

Condições de aquisição

A aquisição pode ser realizada por linhas de financiamento com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

O banco oferece quatro opções de linhas de financiamento imobiliário com recursos SBPE, para aquisição de imóvel novo ou usado: TR, IPCA, Poupança CAIXA e Taxa Fixa. O cliente pode identificar, entre as opções, aquela mais adequada ao seu perfil.