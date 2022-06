Fusão da consultoria RSM com a Pemom deve gerar empregos no Nordeste

Com unidade recém-inaugurada em Fortaleza, a RSM Brasil, braço de uma das principais marcas de auditoria e contabilidade do mundo, deve ampliar a presença no Nordeste em meio à fusão com a empresa de consultoria Pemom.

A expectativa, de acordo com a RSM, é dobrar o número de profissionais na região, de 30 para 60.

A partir da fusão com a Pemom, a atuação da RSM na região Nordeste estará ainda mais forte, o que deve fazer a equipe local crescer de 30 para 60 profissionais ainda neste ano.

A união dos negócios faz com que a empresa passe a empregar mais de mil especialistas localizados em 10 áreas no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Vitória, Curitiba, Barueri, Indaiatuba e Campinas.

A RSM Brasil, líder em auditoria, contabilidade, tributos e consultoria focada no middle market, anuncia sua fusão com a consultoria Pemom, buscando reforçar sua experiência e acelerar o crescimento na América Latina.