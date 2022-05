Complexo de urânio e fosfato no Ceará deve gerar mais de 10 mil empregos, prevê consórcio

O Projeto Santa Quitéria, que prevê a instalação de um complexo mineroindustrial para extrair fosfato e urânio, estima a geração de 11,2 mil empregos no Ceará ao longo do processo de implementação e operação do empreendimento.

Conforme informações atualizadas, repassadas em primeira mão a esta Coluna pelo consórcio responsável — formado por INB (Indústrias Nucleares do Brasil) e Galvani — serão 8.400 postos de trabalho diretos e indiretos criados durante a construção e outros 2.800 na fase de operação.

O empreendimento está em processo de obtenção de licenciamento ambiental. Em junho, serão realizadas audiências públicas sobre a usina (veja programação abaixo).

Investimento e cronograma

Com investimentos previstos de R$ 2,3 bilhões, o complexo pode ter as obras iniciadas ainda no fim de 2022 ou início de 2023, conforme o cronograma.

O pontapé inicial das operações está previsto para 2025, a depender dos ritos ambientais e burocráticos que precisam ser superados.

A produção prevista é de 1 milhão de toneladas/ano de fertilizantes fosfatados, o que seria suficiente para garantir 25% da demanda do Norte/Nordeste; 200 mil toneladas de fosfato bicalcico (para ração animal) e 2.300 toneladas de concentrado de urânio, que garantiriam a autossuficiência para o Brasil.

PROGRAMAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

SANTA QUITÉRIA

Salão de eventos da CFR Academia (Skyler Club)

7 de junho, a partir das 19 horas

ITATIRA (DISTRITO DE LAGOA DO MATO)

Auditório da Escola de Ensino Médio Nazaré Guerra

8 de junho, a partir das 19 horas

CANINDÉ

Salão do Hotel Jardineira Park Hotel

9 de junho, a partir das 19 horas