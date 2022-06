Concurso para professor de Fortaleza com 2 mil vagas abre inscrições; veja detalhes

Foram abertas nesta sexta-feira (10) as inscrições em concurso público para professores da rede municipal de ensino de Fortaleza, segundo anunciou o prefeito José Sarto pelas redes sociais.

A taxa de inscrição é R$ 180. Ao todo, o certame oferta 2 mil vagas para professores efetivos, sendo 944 para áreas específicas (Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Ensino Religioso e Artes) e 1.056 para profissionais pedagogos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de julho pelo Canal de Concursos e Seleções no site da Prefeitura.

"Esse é o maior quantitativo de vagas para a educação na história da Cidade. A iniciativa se soma a outros esforços do Município para expandir a rede de ensino e proporcionar ensino de qualidade para os nossos estudantes", disse Sarto.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do último dia 1º.

O concurso será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Recursos Humanos do Município (Imparh).

A remuneração básica, segundo o edital, é de R$ 4.384.82.

Cronograma

Concurso para professor efetivo de Fortaleza

Inscrições: 10 de junho a 3 de julho

Prova objetiva: 7 de agosto

Prova Prática de Didática (aula): 4, 7, 10 e 11 de setembro

Entrega de Títulos e Experiência Profissional: 5 a 8 de outubro

Encaminhamento para publicação do Resultado final e do ato de homologação: 2 de dezembro

Veja a distribuição das vagas:

Professor pedagogo:

Para professor pedagogo são 792 vagas de ampla concorrência, 211 para candidatos negros e 53 para candidatos com deficiência.

Áreas específicas:

Ciências : 35 vagas de ampla concorrência, 10 para candidatos negros e 3 para pessoas com deficiência

: 35 vagas de ampla concorrência, 10 para candidatos negros e 3 para pessoas com deficiência Língua Inglesa : 64 vagas de ampla concorrência, 17 de candidatos negros e 5 para pessoas com deficiência

: 64 vagas de ampla concorrência, 17 de candidatos negros e 5 para pessoas com deficiência Educação Física : 230 vagas de ampla concorrência, 61 para candidatos negros e 16 para pessoas com deficiência

: 230 vagas de ampla concorrência, 61 para candidatos negros e 16 para pessoas com deficiência Geografia : 40 vagas de ampla concorrência, 11 para candidatos negros e 3 para pessoas com deficiência

: 40 vagas de ampla concorrência, 11 para candidatos negros e 3 para pessoas com deficiência História : 69 vagas de ampla concorrência, 18 para candidatos negros e 5 para candidatos com deficiência

: 69 vagas de ampla concorrência, 18 para candidatos negros e 5 para candidatos com deficiência Língua Portuguesa / Literatura : 69 vagas de ampla concorrência, 18 para candidatos negros e 5 para pessoas com deficiência

/ : 69 vagas de ampla concorrência, 18 para candidatos negros e 5 para pessoas com deficiência Matemática : 131 vagas para ampla concorrência, 15 para candidatos negros e 9 para pessoas com deficiência

: 131 vagas para ampla concorrência, 15 para candidatos negros e 9 para pessoas com deficiência Ensino Religioso : 22 vagas de ampla concorrência, 6 para candidatos negros e 2 para pessoas com deficiência

: 22 vagas de ampla concorrência, 6 para candidatos negros e 2 para pessoas com deficiência Artes: 45 vagas de ampla concorrência, 12 para candidatos negros e 3 para candidatos com deficiência