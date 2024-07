Rebeca Andrade inscreve salto inédito nas Olimpíadas Paris 2024

A ginasta brasileira Rebeca Andrade enviou ao Comitê Técnico Feminino da Federação Internacional de Ginástica (FIG), nesta quinta-feira (25), um salto nunca colocado em prática em competições oficiais. Caso execute o “Triplo Twist Yurshenko” nos Jogos Olímpicos de Paris, a manobra vai passar a levar o nome dela.

Rebeca enviou o salto ao comitê através de um vídeo e foi concedido ao movimento um alto valor de dificuldade de 6,0, o que é considerado alto. Quem conseguiu colocar seu nome em um salto foi a também brasileira Daiane dos Santos, que mudou o duplo twist carpado para “Dos Santos I” e o duplo twist esticado para “Dos Santos II”.

Para que isso aconteça com Rebeca, é necessário que ela realize os movimentos em ao menos uma fase do torneio e eles devem seguir como os originais sem falhas graves. A Federação Internacional de Ginástica disse através das redes sociais que está ansiosa para a execução do salto.

A equipe feminina de ginástica estreia nos Jogos Olímpicos de Paris neste domingo (28).