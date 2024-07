Por que a Seleção Brasileira masculina de futebol está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

A Seleção Brasileira masculina de futebol não participa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Atual bicampeã, com a conquista das medalhas de ouro no Rio-2016 e Tóquio-2021, a equipe nacional não conseguiu se classificar para a competição. Será a 5ª vez que o Brasil fica fora da Olimpíada.

Isso porque o título da edição anterior não garante uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos. Para chegar em Paris, a Seleção Brasileira disputou um Pré-Olímpico e não conseguiu se classificar.

Assim, os representantes sul-americanos na modalidade são Argentina e Paraguai. Apesar de uma geração com jóias como Endrick e John Kennedy, o time decepcionou e teve resultados ruins.

Legenda: O atacante Richarlison conquistou a medalha de ouro com o Brasil nos Jogos de 2021, no Japão Foto: AFP

As demais seleções presentes nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 são: Egito, Estados Unidos, Espanha, França, Guiné, Iraque, Israel, Japão, Mali, Marrocos, Nova Zelândia, República Dominicana, Ucrânia e Uzbequistão.

Em contrapartida, a Seleção Brasileira feminina de futebol está classificada. Com Marta como principal estrela, a equipe está no Grupo C, ao lado de Nigéria, Espanha e Japão.

Desempenho no Pré-Olímpico

O torneio Pré-Olímpico da América do Sul de futebol masculino foi realizado em fevereiro de 2024. Para chegar na Olimpíada de Paris, o time precisava avançar da 1ª fase e ficar entre os dois melhores na 2ª fase. No fim, no entanto, a equipe canarinha ficou apenas na 3ª colocação geral.

Em campo, o time brasileiro até passou na liderança do Grupo A na 1ª fase, com três vitórias e uma derrota. Com nove pontos, ficou na frente de Venezuela (8), Equador (7), Bolívia (4) e Colômbia (0).

Na etapa decisiva, o desempenho foi inferior, com apenas uma vitória e duas derrotas. Deste modo, perdeu para Argentina e Paraguai, ambos por 1 a 0, e venceu a Venezuela. No quadrangular final, superou os venezuelanos e ficou atrás dos argentinos e também paraguaios, que garantiram vaga.