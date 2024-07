Carmais Seminovos realiza feirão liquida estoque a partir desta sexta-feira (26)

A Carmais Seminovos promove, entre sexta-feira (26) e sábado (27), o feirão “Operação Liquida Estoque” na concessionária localizada na Av. Barão de Studart, 1846. O evento promete ser uma oportunidade para quem busca os melhores negócios em veículos seminovos na região.

Durante os dois dias, das 8h às 18h, a loja se prepara para receber clientes em busca de preços atraentes e condições especiais. A equipe comercial estará dedicada a oferecer as melhores negociações, com todos os veículos disponíveis com garantia e laudo cautelar.

Destacando-se como uma das melhores ofertas do ano, os clientes poderão adquirir seminovos com taxa de juros de apenas 0,99%, além de transferência gratuita e ainda sair com o tanque cheio, conforme condições especificadas pela concessionária.

Para complementar a experiência de compra, haverá também um coffee break no sábado, proporcionando um ambiente agradável e acolhedor para os visitantes.

“Este feirão representa uma excelente oportunidade para os clientes encontrarem não apenas os melhores preços, mas também um atendimento de qualidade e condições exclusivas para fechar negócio. O evento é destinado a todos os interessados em adquirir seminovos com qualidade garantida, sendo especialmente relevante para aqueles que buscam economia sem abdicar da segurança e do conforto”, destaca Rubens Félix, gerente-geral de Seminovos da Carmais.

Serviço

Operação Liquida Estoque Carmais Seminovos

Data: 26 e 27 de julho de 2024

Horário: Das 8h às 18h

Local: Av. Barão de Studart, 1846

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br