Fim do saque aniversário pode ser destravado no 2º semestre, diz ministro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou, nesta quarta-feira (24), que as articulações para exinguir o saque aniversário do FGTS deverão ser retomadas no segundo semestre.

Ele acredita que Governo Federal e Congresso devem chegar a um consenso nos próximos meses para encerrar a modalidade e substituí-la por um formato de consignado aos trabalhadores.

O ministro, que integra os debates do G20 sobre Trabalho e Emprego em Fortaleza, foi entrevistado nos veículos do Sistema Verdes Mares.

Como está a articulação

"Ainda temos que fazer ajustes tecnológicos para garantir que o consignado na folha de pagamento funcione perfeitamente e dê ao trabalhador a possibilidade de escolher o banco com as melhores condições. Ao mesmo tempo, precisamos convencer o Parlamento, porque precisamos revogar uma lei e aprovar uma nova simultaneamente. E os bancos têm um poder de fogo impressionante no Congresso. Precisamos interagir, mas creio que para o segundo semestre, é possível", detalha Marinho.

Ele reforçou ainda que o papel do Fundo como protetor do trabalhador no infortúnio do desemprego e como financiador de investimentos em saneamento, habitação e infraestrutura, com ênfase no Minha Casa Minha Vida. "Com o saque aniversário, você enfraquece isso", diz ele.

"Quando você recorre ao saque aniversário, os bancos não informam que, caso você seja demitido, você não pode sacar, porque existe uma carência de dois anos em caso de demissão. E esse dinheiro é seu. Nós temos que corrigir essa injustiça".

