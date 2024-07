Arrecadação no Ceará sobe 14% no semestre e tem o melhor resultado em 6 anos

Os cofres estaduais arrecadaram, de janeiro a junho deste ano, R$ 11,15 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta semana pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz). A cifra representa um crescimento de 14,3% na comparação com o montante arrecadado em igual período de 2023 (R$ 9,75 bilhões).

O volume arrecadado corresponde ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e outros.

A arrecadação foi a maior para o primeiro semestre desde 2019, que é a partir de quando a Sefaz-CE disponibiliza os dados de arrecadação em seu site.

A arrecadação de ICMS no primeiro semestre de 2024 foi de R$ 9,3 bilhões - cerca de R$ 1,3 bilhão a mais do que no primeiro semestre do ano passado.

O titular da Sefaz-CE, Fabrízio Gomes, explica que o avanço na arrecadação está atrelado ao crescimento da atividade econômica e lembra que o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará teve alta de 5,2% no primeiro trimestre deste ano.

“O próprio comportamento da arrecadação neste segundo trimestre já mostra que provavelmente teremos também um segundo trimestre com PIB significativo no Ceará”.

Ele pontua que elementos como a redução na taxa básica de juros, “e ações de política fiscal e econômica dos governos federal e estadual têm surtido efeito na economia local”.

“Quando há boas ações na política fiscal e econômica, crescimento da indústria, do atacado e do comércio, isso se reverte em uma arrecadação maior”, reforça.

IPVA

Dia 10 de junho foi a data para pagamento da última parcela do imposto correspondente ao ano de 2024 (para quem escolheu o parcelamento).

No fim do ano passado, a Sefaz-CE estimou uma arrecadação de R$ 1,74 bilhão em 2024 com o pagamento de IPVA de 2,18 milhões de veículos em todo o Ceará.

Da arrecadação de IPVA estimada para 2024, os cofres do Estado já receberam R$ 1,67 bilhão referente ao imposto veicular.

Junho tem arrecadação de quase R$ 2 bilhões

Considerando apenas junho deste ano, a arrecadação estadual foi de R$ 1,86 bilhão.

De ICMS, foi R$ 1,62 bilhão em arrecadação. Quanto ao IPVA, foram R$ 208 milhões arrecadados.

