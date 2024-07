Perfumaria de luxo celebra aniversário com promoções especiais de marcas renomadas

A perfumaria de luxo Le'Loyn Parfums está comemorando seu aniversário com ofertas e descontos em diversas marcas neste último fim de semana de julho. Os valores especiais estão disponíveis em todas as lojas da rede.

Entre a seleção de renomadas marcas estão Creed, Amouage, Xerjoff, Yves Saint Laurent, Prada, Hermès, Lancôme, Dolce & Gabbana, Montblanc, Versace, Burberry, Shiseido, Giorgio Armani, Chloé e Sisley.

Cada fragrância disponível na Le’Loyn passa por uma curadoria exclusiva, garantindo que os clientes tenham acesso ao que há de mais sofisticado e luxuoso no mundo dos perfumes.

Durante a celebração de aniversário, os clientes poderão explorar uma ampla gama de opções, desde clássicos atemporais até as últimas novidades do mercado. Os especialistas da Le'Loyn estarão à disposição para oferecer consultoria personalizada, ajudando cada cliente a encontrar a fragrância perfeita que combine com cada estilo e personalidade.

Além dos descontos especiais, a Le'Loyn também está com vários brindes em produtos selecionados para tornar a experiência de compra ainda mais inesquecível.

Confira algumas das ofertas a seguir:

Lancôme La Vie Est Belle Edp 30ml - De R$ 449,00 Por R$ 349,00

Bourjois Mon Bourjois La Fantastique Edp 50ml - De R$ 159,00 Por R$ 99,00

Givenchy Hot Couture Edp 100ml - De R$ 7999,00 Por R$ 529,00

Colonial Club Signature Edt 100ml - De R$ 159,00 Por R$ 79,00

Hugo Boss Number One Edt 100ml - De R$ 439,00 Por R$ 279,00

Yves Saint Laurent Kouros Edt 100ml - De R$ 469,00 Por R$ 374,00

Kenzo Coffret Homme Duo Edp 110ml - De R$ 879,00 Por R$ 619,00

Burberry Brit For Him Edt 100ml - De R$ 499,00 Por R$ 299,00

Mercedes Benz Ultimate Edp 75ml - De R$ 466,00 Por R$ 309,00

Boucheron Serpent Boheme Edp 30ml De R$ 499,00 Por R$ 369,00

Lojas físicas:

● Shopping Iguatemi — Piso L1

● Shopping RioMar Fortaleza — Piso L1

● Shopping RioMar Kennedy — Piso L1

● Via Sul Shopping — Piso L2

● Maison Le'Loyn Parfums — Rua Leonardo Mota, n.º 2450, Dionísio Torres

Serviço:

Aniversário Le’Loyn Parfums

● Instagram: @leloynparfums

● WhatsApp: (85) 98609-8272

● Site: https://leloynparfums.com.br/

● Linktree: https://linktr.ee/leloyn