Governo assina decreto que cria Área de Proteção Ambiental da Lagoa da Precabura

A governadora Izolda Cela assinou, nesta segunda-feira (5), o decreto que cria a Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa da Precabura. A solenidade aconteceu nesta tarde, na sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Ceará), no bairro Precabura, no Eusébio.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, a APA da Lagoa da Precabura será uma Unidade de Conservação (UC) estadual, da categoria Uso Sustentável, compreendida em uma área de 628,98 hectares, entre os municípios de Fortaleza e Eusébio.

"A criação da APA é condição primeira para defesa das espécies da fauna e flora ali existentes, bem como das pessoas que usufruem da APA e que já possuem uma história com ela", declarou Izolda.

A Lagoa da Precabura é reconhecida como o maior espelho d’água da Região Metropolitana de Fortaleza e se forma a partir do leito do rio Coaçu, um afluente do rio Cocó.

Legenda: A Lagoa da Precabura se forma a partir do leito do rio Coaçu, um afluente do Cocó, e recebe água também da UC das Dunas da Sabiaguaba Foto: Helene Santos/Governo do Ceará

A Precabura também recebe água da UC municipal de Proteção Integral das Dunas da Sabiaguaba. Várias comunidades usufruem do ecossistema da lagoa, além da diversidade de fauna e flora com elevado potencial ecológico.

Objetivos do decreto

Ainda conforme a Secretaria, os objetivos principais para a criação da unidade de conservação da Lagoa da Precabura são:

Conservar os fragmentos de vegetação nativa do Complexo Vegetacional Litorâneo, compostos principalmente por vegetação de tabuleiro e matas ciliares com carnaúba;

Proteger a biota nativa e as espécies de aves migratórias que utilizam a Lagoa da Precabura como ponto de descanso e alimentação em suas rotas migratórias;

Preservar afluentes e aquíferos que contribuem para manutenção do espelho d’água da Lagoa da Precabura, como suporte para segurança hídrica e alimentar das comunidades locais

Assegurar e compatibilizar o manejo sustentável de práticas socioeconômicas e histórico-culturais no ecossistema lacustre da Precabura.

Conectividade

Do ponto de vista da conservação ambiental, a poligonal proposta para a UC estadual se insere entre várias outras unidades de conservação, promovendo a conectividade entre a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Sítio Curió, APA da Sabiaguaba, Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba e com a APA do Pacoti, compondo assim um mosaico de UCs pela proximidade com o Parque Estadual do Cocó.