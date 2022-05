Guia da Sabiaguaba: pôr do sol na duna, passeio no mangue e restaurantes em meio à natureza

Uma das áreas verdes dentro de Fortaleza, que abriga duas unidades de conservação ambiental, regulamentadas desde 2006, a Sabiaguaba ainda é pouco conhecida por turistas. Os cearenses buscam o local para fugir das aglomerações e tentar relaxar. Por ali passam o Rio Cocó e o Rio Pacoti. As praias da região, Abreulândia e Sabiaguaba, têm, juntas, cerca de 30 quilômetros de extensão. Área rica em peixes e crustáceos, que possibilita a alimentação e a renda de famílias da região.

Legenda: Sabiaguaba é o verde de Fortaleza Foto: Nilton Alves

As sombras das árvores em unidades de conservação são um convite para relaxar após as trilhas ecológicas. No fim de tarde, você pode ver aquele pôr do sol do alto das dunas ou no píer de algum restaurante e fazer um belo ensaio fotográfico com a família e amigos. Se gosta de praia, você pode aproveitar as piscinas naturais ou brincar com a criançada e pets na areia. Se preferir entrar no mar, um pouco de cuidado pois é agitado e com muitas ondas.

Ficou com vontade de conhecer? O Diário do Nordeste preparou um guia para mostrar esses e outros atrativos dessa região.

Ecomuseu

Patrimônio histórico-cultural e natural de Fortaleza, o Ecomuseu Natural do Mangue oferece a alunos, visitantes e turistas um processo de sensibilização por meio de um circuito de atividades e aulas de educação ambiental a cada estação. Para ter a experiência, é necessário agendamento.

No catálogo de atividades tem aulas de campo, reflorestamento de manguezais e adoção virtual de mudas, palestras, exposições, seminários e ODS. O Ecomuseu também conta com canoagem ambiental, motociclista ambiental e museu itinerante.

O percurso é diverso e divertido. Na sala de acervo, você vai encontrar arcada de tubarão, tartaruga, cavalo-marinho. Em seguida, inicia uma caminhada de 1,5 quilômetros por 12 estações, com monitores explicando sobre o ecossistema visitado. Ali, você vai se deparando com diferentes espécies de animais e plantas.

Na 'Aventura Segura', tem passeio de barcos, canoas havaianas e caiaques para recolhimento de lixo no rio e no mangue.

Legenda: Na aventura segura, o Ecomuseu tem passeio de barcos, canoas havaianas e caiaques para recolhimento de lixo no rio e no mangue Foto: divulgação

Um saco de lixo também vai ser fornecido para o recolhimento de materiais inorgânicos que você encontrar pelo caminho. A ideia é que, após o percurso, já em sala de aula, na última estação, você possa colocar em prática o que aprendeu durante a experiência.

Legenda: No catálogo de atividades tem aulas de campo, reflorestamento de manguezais e adoção virtual de mudas, palestras, exposições, seminários e ODS Foto: divulgação

O Ecomuseu está aberto todos os dias, das 9h às 17h. Estudantes de escola pública pagam R$10 e alunos da rede privada, R$20. Visitantes e turistas pagam R$20 também.

SERVIÇO

Ecomuseu Natural do Mangue

Rua Professor Valdevino, 48 - Sabiaguaba. Aberto todos os dias, das 9h às 17h.

Agendamento: contato@ecomuseunaturaldomangue.com.br | museunaturaldomangue@hotmail.com

Tempero do mangue

Às margens do Rio Cocó, o Tempero do Mangue aposta em gastronomia e belezas naturais como atrativos para fortalezenses e turistas. O local é colorido, sofisticado, aconchegante e um dos preferidos para acompanhar o pôr do sol na Capital. Também é boa pedida para quem quer curtir a dois, paquerar ou realizar evento privado.

Legenda: O Tempero do Mangue é um dos preferidos para acompanhar o pôr do sol na Capital Foto: divulgação

As tardes têm programação semanal com MPB, tributos a bandas de rock e pop rock internacional, além de música eletrônica.

Legenda: As tardes são sempre regadas de música Foto: divulgação

O ponto alto do cardápio são os drinques, mas o destaque mesmo fica para o coquetel de camarão. As bebidas vão de R$6 a R$32, da cerveja ao gin. Já os pratos custam entre R$32 e R$125. A casa também dispõe de petiscos e sobremesas.

Legenda: As bebidas vão de R$6 a R$32. Já os pratos, você pode encontrar o mais barato por R$32 e o mais caro custando R$125 Foto: divulgação

O Tempero do Mangue abre aos fins de semana e feriados, das 11h às 22h. Às sextas, a entrada varia entre R$20 e R$30. Aos sábados, domingos e feriados, a entrada é gratuita até 15h. Depois, são cobrados de R$10 a R$25. Os valores variam de acordo com a atração do dia.

Legenda: Os valores das entradas variam de acordo com a atração do dia Foto: divulgação

SERVIÇO

Tempero do Mangue

Rua Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba

Funcionamento: Sexta-feira, sábado, domingo e feriados, das 11h às 22h

Portal Ecomangue

Culinária regional com requinte e uma vista de milhões, o tradicional Portal Ecomangue é um dos queridinhos de quem visita a Sabiaguaba. O restaurante fica às margens do Rio Cocó, com funcionamento de quarta-feira a domingo, de 11h às 21h.

Legenda: O tradicional Portal Ecomangue é um dos queridinhos de quem visita a Sabiaguaba Foto: divulgação

Os deliciosos pratos com peixes e frutos do mar são as estrelas do cardápio. Mas, antes, vale a pena degustar os petiscos e tomar aquele drink. Tem arroz de camarão saindo a R$99, e salmão com alcaparras por R$102. Mas também têm opções mais baratas, como, por exemplo, o peixe tilápia inteiro a R$75. As entradas são a partir de R$13, da batata frita ao caldo de sururu. Se for beber, tem opções de cerveja, drink com e sem álcool. Os valores vão de R$12 a R$33.

Legenda: Os deliciosos pratos com peixes e frutos do mar são as estrelas do cardápio. Mas, antes, vale a pena degustar os petiscos e tomar aquele drink Foto: divulgação

O lugar é também uma ótima pedida para apreciar o pôr do sol. Tudo isso harmonizado com a música ao vivo, quase sempre samba e MPB, tocada em meio à natureza. A casa tem serviços de buffet e eventos.

Legenda: O lugar é também uma ótima pedida para apreciar o pôr do sol. Foto: divulgação

SERVIÇO

Portal Ecomangue

Rua Valdir Bezerra, 110 - Sabiaguaba

Funcionamento: quarta-feira a domingo, de 11h às 21h

Duna do pôr do sol

Para chegar no alto das dunas, você pode subir tanto pelas laterais como pelo meio. A escolha depende do seu grau de coragem, pois a altura dá um certo medo. O local virou destino obrigatório de quem visita Sabiaguaba para contemplar o pôr do sol.

Legenda: No topo da duna, você consegue ver outras regiões da Capital Foto: Nilton Alves

No topo, você consegue ver outras regiões da Capital. Na paleta de cores, o azul se transforma em branco e amarelo. Ao longe, uma junção entre os tons de verde do rio e do mar.

O local é ideal para bater um papo com amigos, praticar exercícios físicos, correr, fazer um piquenique ou levar um violão para realizar um luau.

SERVIÇO

Duna do pôr do sol

Rua Sabiaguaba, 1519 - Sabiaguaba

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Previsto para começar a funcionar nas férias de julho deste ano, o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba vem para elevar a economia e atrair ainda mais visitantes para a região. A intenção é juntar gastronomia, lazer, meio ambiente e memória. O equipamento é composto de três polos: Gastronômico Tradicional, o Cultural Memória e Natureza, e o de Ecoturismo e Educação Ambiental. Legenda: O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba está previsto para começar em julho deste ano Foto: divulgação Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), os permissionários estão participando do Programa de Capacitação em Empreendedorismo e Gastronomia Social para “receber melhor o público e traçar estratégias para expandir seus negócios”. Para o Complexo, foram investidos cerca de R$11,5 milhões. Serão 17 quiosques para produção e comercialização de alimentos. Também foi criada uma área de passeio no andar superior, com vista do mangue, do rio Cocó e das dunas da Sabiaguaba. SERVIÇO Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba Rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba Previsão para funcionamento: julho de 2022