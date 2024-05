Brisanet projeta investimentos em 5G no Centro-Oeste a partir de 2026

Vencedora do leilão dos lotes regionais do 5G no Nordeste e no Centro-Oeste, a cearense Brisanet, já consolidada no mercado nordestino, planeja investir na outra região arrendada em até dois anos. A projeção foi feita por Roberto Nogueira, fundador e CEO da empresa, na tarde desta terça-feira (14).

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o empresário afirmou que a companhia segue priorizando no Nordeste investimentos na frequência de 3,5 GHz, chamada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de “5G Puro”, e os investimentos no Centro-Oeste na mesma banda larga devem começar em 2026.

A nossa construção, nos próximos anos, continua em todo o Nordeste, e a partir de 2026, começam os investimentos no Centro-Oeste. A Brisanet comprou, no leilão do 5G, as frequências no Nordeste e no Centro-Oeste. Daqui a dois anos, paralelamente, começaremos a construção no Centro-Oeste. Roberto Nogueira Fundador e CEO da Brisanet

Os dois lotes arrematados pela Brisanet em 2021 são regionais, isto é, com atuação restrita no Nordeste e Centro-Oeste, ao contrário de Claro, Tim e Vivo, que controlam a banda larga nacional.

Lote C-4: frequência de 3,5 GHz com 80 MHz de espectro Região Nordeste. Arrematado por R$ 1,25 bilhão;

Lote C-5: frequência de 3,5 GHz com 80 MHz de espectro Região Centro-Oeste (com exceção de áreas de Goiás e Mato Grosso do Sul atendidas pela Algar Telecom). Arrematado por R$ 105 milhões.

Há ainda um terceiro lote arrematado pela Brisanet em 2021. Trata-se do E-4, em frequência menor, de 2,3 GHz com espectro também Região Nordeste. O valor do lance foi de R$ 111,38 milhões.

Brisanet quer liderar banda larga móvel

Com pouco mais de 25 anos de atuação, a Brisanet, com sede em Pereiro, no Vale do Jaguaribe, expandiu o mercado sobretudo no Nordeste. Principalmente após arrematar os lotes de 5G no leilão da Anatel, a empresa ampliou ainda mais a área de atuação, e dedica atualmente os esforços em antecipar em alguns anos a cobertura 100% da rede nos nove estados da região.

De acordo com Roberto Nogueira, "em dois anos, já estarão contemplados" os nove estados do Nordeste com a cobertura 5G na frequência do 3,5 GHz. O empresário pontua ainda que todos os municípios da região devem estar "praticamente 100%" com a banda larga até 2028.

Legenda: A Brisanet apresenta-se como a maior do Brasil entre os provedores independentes de internet de fibra óptica Foto: Divulgação

Os planos da empresa, no entanto, continuam passando por ampliar significativamente a presença entre os nordestinos. O CEO da companhia destaca que já lidera a banda larga fixa na região, à frente das três empresas nacionais do ramo somadas, e quer liderar também a banda larga móvel no Nordeste até 2030, e no Centro-Oeste até 2033.

"Temos um foco em ser líder em marketshare. Já somos líderes em banda larga fixa, temos mais usuários do que as três maiores operadoras juntas. Já lideramos a conectividade em fibra óptica no Nordeste. No futuro, nos próximos cinco, seis anos, a Brisanet tem a intenção em liderar a banda larga móvel. O mesmo vai acontecer no Centro-Oeste, com um pouco mais de atraso, dois, três anos a mais", projeta o empresário.

Expansão do 5G no interior e nas comunidades da RMF

Roberto Nogueira participou desta terça-feira de evento em Fortaleza onde foi anunciado o financiamento de R$ 146 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a empresa cearense, a fim de serem investidos em banda larga na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape.

"O projeto prevê investimentos para a instalação de 95 torres de telecomunicações e 95 Estações Rádio Base (ERBs) para a expansão da cobertura do Serviço Móvel Pessoal (SMP), através da propagação do sinal 5G, alcançando as comunidades. Além disso, contempla a instalação de 50 mil modens Fixed Wireless Access (FWA), que permitem fornecer banda larga sem utilização de fios, usando links de rádio entre uma torre de celular e o domicílio do cliente", divulgou o Ministério das Comunicações.

O subsídio governamental para as áreas de comunidade é visto como essencial pelo CEO da Brisanet. Segundo ele, o mercado que investe em banda larga opta por aplicar o dinheiro em locais onde o retorno é maior, situação que geralmente não é vivenciada em ambientes de baixa renda.

Legenda: Roberto Nogueira ao lado da governadora em exercício do Ceará, Jade Romero, e do presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, na assinatura do financiamento para 5G em favelas da Grande Fortaleza Foto: Ismael Soares

"A receita de telefone na periferia tem um tíquete médio baixo, densidade de usuário menor. Normalmente, os investimentos privados fazem primeiro as classes A, B e C. Começamos atendendo aqui 1,8 milhão de habitantes da classe C e D. A nossa rede já cobre uma área de 1,8 milhão de habitantes da classe C e D, onde tem mais de 1,5 milhão de celulares pré-pagos", comenta.

Para Roberto Nogueira, é preciso que os investimentos públicos na expansão do 5G sejam mais efetivos, principalmente nas zonas mais distantes das grandes cidades. Vale lembrar que as empresas que arremataram os leilões regionais e nacionais têm até 2029 para instalar estações de 3,5 GHz em 100% dos municípios do Brasil.

"Nesse momento, já estamos construindo em outras capitais. Natal, o interior do Rio Grande do Norte, já começando até a Paraíba. Estamos em plena expansão e precisa, sim, da iniciativa pública, aportando recursos para incentivar o investimento da tecnologia nas regiões onde a receita de telefone não é expressiva", ressalta.

"Área rural é por população coberta. A cada mil habitantes, há uma necessidade de investimento na ordem de R$ 300, R$ 400 mil reais, para atender a área rural. Toda a população rural do Brasil — não estou falando do projeto da Brisanet, mas de uma necessidade na área rural do Brasil — precisa de um investimento entre R$ 40 e R$ 50 bilhões, que devem ser implementados nesses telefones nos próximos sete a oito anos", completa o empresário.

Investimentos e novos locais

Antecipando a expansão do 5G no interior, sobretudo do Ceará, onde a atuação da empresa é mais forte, a Brisanet quer continuar aplicando, de forma incisiva, os investimentos. Roberto Nogueira projeta cifras bilionárias para ampliar a conectividade da banda larga na região.

"O investimento da Brisanet, nos últimos dois anos, tem sido próximo de R$ 1 bilhão e, nos próximos anos, será bem próximo disso. A maior parte desse recurso captado por bancos privados, obviamente com taxas mais elevadas, e parte desse recurso vai ser com banco de fomento, como o BNDES", diz o CEO.

Nogueira também revela que as grandes cidades do interior do Ceará, como Juazeiro do Norte, estão com a cobertura do "5G Puro" em 100%, e demais municípios de população maior também deverão ser beneficiados em breve com a instalação da banda larga.

Legenda: Roberto Nogueira ao lado de Aloízio Mercadante. CEO da Brisanet quer mais investimentos públicos em expansão da banda larga 5G no Nordeste Foto: Ismael Soares

"Juazeiro do Norte já está implementado 100%. Sobral, daqui a um mês e pouco, estará implementada a 100%. Hoje, aproximadamente 70 cidades do Ceará maiores do interior já estão implementadas, e outras 70 em plena construção, e as demais até o final do ano vão estar 100% prontas", decreta Roberto Nogueira.

O interior do Ceará está praticamente construído já com 5G na a área urbana. Mais da metade da população urbana do interior do Ceará já está coberta. Até o final do ano, 100% das cidades vão estar prontas. Roberto Nogueira Fundador e CEO da Brisanet

A cerimônia em que Roberto Nogueira participou em Fortaleza contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e da governadora em exercício do Ceará, Jade Romero (MDB).