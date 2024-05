Na Holanda, Elmano assina memorando com Eletrobras para produção de hidrogênio verde no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou nesta terça-feira (14) um Memorando de Entendimento com a Eletrobras, para a produção de hidrogênio verde (H2V) e seus derivados, como amônia verde, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), na Região Metropolitana de Fortaleza. O momento aconteceu durante o World Hydrogen 2024, em Roterdã, na Holanda.

Segundo Elmano, a medida impulsionará a geração de emprego no Estado. "O acordo prevê o fornecimento de energia renovável e de H2V aos futuros projetos industriais no Ceará”, afirma o governador.

Durante a assinatura, estavam presentes os secretários Salmito Filho, do Desenvolvimento Econômico, e Roseane Medeiros, das Relações Internacionais; o presidente do CIPP, Hugo Figueirêdo, os vice-presidentes Rebeca Oliveira e Fabio Grandchamp, e o diretor comercial, André Magalhães; o vice-presidente de Comercialização e Soluções em Energia da Eletrobras, Ítalo Freitas, e o vice-presidente executivo de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Eletrobras, Elio Wolff; entre outras autoridades.

O Ceará já soma 37 memorandos firmados com empresas nacionais e estrangeiras para impulsionar o desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio verde no Hub do Porto do Pecém. Há ainda seis pré-contratos para a produção de hidrogênio verde.