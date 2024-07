'Pix errado': entenda novo golpe que viralizou e saiba como se proteger

Conhecida como “golpe do Pix errado”, uma nova modalidade de fraude viralizou nas redes sociais nos últimos dias, preocupando usuários. Na ação, indivíduos entram em contato com o alvo do golpe pedindo para que ele devolva uma quantia que teria sido transferida “por engano”. Ao realizar a transação, no entanto, a vítima perde dinheiro da própria conta.

Uma das pessoas enganadas é o professor Luiz Cezar Lustosa Garbini, de 23 anos. Em entrevista para o G1, o docente revelou ter tido R$ 700 retirados do próprio saldo bancário, após tentar devolver o mesmo valor para um homem que entrou em contato com ele, alegando ter transferido a quantia acidentalmente.

Segundo Luiz Cesar, o caso ocorreu no dia 27 de junho, quando o suposto golpista utilizou o número de celular presente na chave Pix dele para lhe mandar uma mensagem através do WhatsApp.

No contato, o homem afirmou ter feito uma transferência de R$ 700 para a conta do docente por engano. Intrigado, Luiz Cesar checou o aplicativo do banco, confirmando o valor a mais no saldo.

O professor, então, tentou estornar a quantia através da própria plataforma, mas o recurso não funcionou. Sem alternativas, ele realizou um Pix para o desconhecido, como forma de devolver o valor "transferido acidentalmente".

Foram somente minutos após efetuar a transação que o docente percebeu uma mudança no saldo bancário.

“O valor original que eu tinha era R$ 1 mil. Quando eu recebi os R$ 700 dele, eu fiquei com R$ 1.700, mas daí eu enviei o Pix para ele e eu voltei para os meus R$ 1 mil. Só que passou 15 minutos, eu entrei na minha conta e eu estava só com R$ 300”, afirmou ele.

O docente ainda entrou em contato com o golpista novamente, explicando a situação, mas o desconhecido se negou a devolver a quantia e o bloqueou no aplicativo de mensagens.

“Além de eu ter feito o Pix para ele, o banco também fez a devolução do valor para ele [...] Me senti desacreditado que o cara teve essa atitude logo após eu ter sido honesto com ele”, desabafou Luiz.

COMO FUNCIONA O GOLPE

Com a repercussão do caso, dezenas de usuários utilizaram as redes sociais para discutir a execução do golpe, questionando-se sobre como ele funciona. Tentando explicar as dúvidas, a influenciadora Nath Finanças, pós-graduada em Gestão Financeira, compartilhou um vídeo sobre o golpe em seu perfil no X, antigo Twitter, nessa segunda-feira (8).

“Eles entram em contato com você e falam: ‘olha, eu fiz um Pix errado para você, tem como você devolver?’ Você recebe essa mensagem no WhatsApp, porque nossos dados estão vazados por aí. Então, você realmente entra na sua conta e vê lá que tem um Pix errado naquele valor”, iniciou ela.

Segundo a especialista, o golpe acontece justamente após a vítima devolver a quantia. Nesse momento, o golpista utiliza o Mecanismo Especial de Devolução (MED), recurso disponibilizado pelo Banco Central para combater fraudes financeiras, a seu favor.

“Simplesmente, você vai lá, transfere o dinheiro para conta que eles passaram para você no WhatsApp. Aí, eles entram em contato com a instituição financeira deles e falam que eles tomaram um golpe, dizem que você deu um golpe neles”, explicou Nath.

Após a denúncia, o banco avalia se o caso faz parte das fraudes combatidas pelo MED. Ao perceber que a vítima transferiu o valor para outra conta, indicada pelo criminoso, e não para a que realizou a transferência inicialmente, a instituição entende que o golpe, de fato, ocorreu.

“O banco vai fazer uma análise e vai ver que você fez uma transferência para outra conta, que, no caso, você pensou que fosse da pessoa, mas não é. Aí, o golpista fala que fez um Pix errado, não devolveram e tomou um golpe. Então, o banco vai bloquear os seus bens e vai transferir o dinheiro [da sua conta] para a pessoa. Ou seja, você perde duas vezes, [perde] o dinheiro que tava ali, que era seu, e o que você transferiu pra pessoa”, finalizou a especialista.

COMO EVITAR A FRAUDE?

Ainda de acordo com Nath Finanças, uma forma eficiente de evitar o golpe é utilizar o próprio recurso de estorno dos aplicativos bancários para devolver as quantias transferidas pelos criminosos.

“Quando você recebe o Pix errado, ao invés de você fazer a transferência para conta que o golpista tá falando para você fazer lá no WhatsApp, você vai apertar em ‘devolver dinheiro’. Ali, você vai devolver automaticamente para a conta de onde foi enviado o dinheiro para você”, orientou ela.

CONFIRA EXPLICAÇÃO COMPLETA